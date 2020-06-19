「兩蔣日記」文物歸誰？ 法院判國史館部分勝訴

「兩蔣日記」等文物應屬於國家財產或蔣家人所有？國史館向蔣友梅、蔣方智怡等10餘名蔣家後代提告確認「兩蔣日記」等文物所有權，歷經5年審理，台北地方法院今天判國史館部分勝訴，兩蔣任職總統期間的文物歸國史館所有，其餘之訴駁回，可上訴。

蔣經國、蔣孝勇過世後，「兩蔣日記」由蔣孝勇遺孀蔣方智怡保管，她與史丹佛大學胡佛研究所簽訂「暫存保管契約」，約定由胡佛研究所保存處理日記；日記公開後，蔣家其他後代對於把兩蔣日記交給胡佛研究所有不同意見，蔣方智怡表示願以個人名義簽捐贈契約，將日記捐給國史館，但蔣友梅等蔣家後代仍不同意，主張日記應由家族共同繼承。

國史館2015年對蔣友梅、蔣方智怡等10餘名蔣家後代提民事訴訟，欲確認「兩蔣日記」所有權，被告包括蔣友梅、蔣方智怡、蔣孝章、蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣友柏、蔣友常、蔣友青、蔣孝嚴、蔣萬安、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、陳忠人、丘如雪。

國史館主張，兩蔣日記屬兩蔣任職總統期間日記、手稿並夾雜公文書，符合總統副總統文物管理條例文物範圍，依規定為國有財產，應交給國史館管理；蔣家後代已有多人向法官表達立場，其中，蔣方智怡2017年到法院開庭時，明確表態與國史館立場一致，更一度淚灑法庭說，「身為蔣家媳婦，若有人認為我做得不夠，我可以接受，但不能接受用侵占來指責我。」

法院審理期間，曾透過司法互助管道，發函給目前存放「兩蔣日記」的美國史丹佛大學胡佛研究所，胡佛研究所也同意台灣派人前往調查，外交部事後回函法院調查團隊完成的關鍵報告列為密件，附件也列為機密，法官去年3月裁定未來開庭均不公開。