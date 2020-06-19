涉扁國務機要費案 陳鎮慧認罪但對追繳1億餘元有意見

前總統陳水扁2006年爆發國務機要費案被依貪汙罪起訴，總統府前出納陳鎮慧也捲入其中，但陳因病聲請停止審理，台灣高等法院更二審2016年裁定陳水扁部分停審。高院今傳陳鎮慧，她對一審認定的5項犯罪事實沒有意見，但不服從刑要她和陳水扁夫妻、馬永成、林德訓等共犯連帶繳交1億7百多萬元的犯罪所得。

陳水扁目前繫屬台灣高等法院的案件包括國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案則是更一審；陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地院。

陳鎮慧一審被認定犯共同連續公務員侵占公有財物、利用職務上之機會詐取財物等罪，她忠心耿耿跟了陳水扁廿多年，配合陳和吳淑珍的指示，犯下國務機要費案，在偵查和審判中，選擇誠實面對，不僅坦白犯罪，也詳細說明案情。她將扁家的分毫花費記入隨身碟內，台北地院認為她對案情有貢獻，判5個免刑。不過高院上訴審時，認定她偽造文書，且不適用免刑，改判1年2個月，減刑為7個月，緩刑2年；更一審也依偽造文書罪判陳女7月刑、緩刑2年。

高院更二審今行準備程序，檢察官和陳鎮慧都沒有要再聲請調查證據或補充，陳女表示她都認罪。法官李世華整理出2爭點，第一是原審對犯罪所得的連帶追繳、財產抵償是否妥適？第二則是洗錢與其他犯行應分論併罰或是裁判上一罪？

因陳致中與黃睿靚的辯護人聲請傳柯建銘，欲詢問國務機要費是否除罪化的問題，之前的蒞庭檢察官主張可向立法院函調會計法第99條之1的立法過程，法官今詢問檢察官是要函調哪部分的資料？檢察官表示，若合議庭評議後認為不需要傳柯，就不聲請函調。

本案的其他被告請求法院「分區塊」進行，如分洗錢、國務機要費兩部分，但陳鎮慧兩部分都是被告。陳女律師表示，如果審理的內容與她無關，是否可以不用再傳她出庭？因為陳鎮慧已認罪，不爭執證據能力，有無在場都沒影響，其他被告傳喚的證人應不需她到庭。

不過法官表示，陳鎮慧若主張不用到庭，希望屆時陳鎮慧不要再以「無法交互詰問證人」而上訴，這項請求記明筆錄。本件候核辦。