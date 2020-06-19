涉勾結地政士詐貸 兆豐銀女行員前夫遭押
曾任職兆豐銀行新店分行的石姓女子涉與許姓前夫共謀，勾結地政士灌水不動產交易價格，向兆豐銀行詐貸約3億元。北檢訊後諭令石女交保，聲押許男。北院今天裁定許男羈押禁見。
檢調獲報，石女與許男於民國104年至106年間，涉嫌利用不動產市場交易熱絡機會，安排人頭進行交易，並透過地政士偽造、變造買賣契約，灌水交易價格並虛報實價登錄，進而向兆豐銀行新店分行申請貸款，由石女親自經手。
檢調初步調查，石女等人透過20戶不動產交易，涉嫌詐貸近新台幣3億元，其中一處房產實際價格約1250萬元，但買賣契約中的價格卻灌水至1900萬元。
台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索，約談石女、許男、5名涉案地政士、證人共17人。檢察官訊後諭令石女30萬元交保，並向法院聲押許男。台北地方法院審理後，今天裁定羈押禁見。
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