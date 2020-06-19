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殺警案後成立精神鑑定專家委會員？ 遭疑不切實際

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

鐵警李承翰遭鄭姓男子刺害，嘉義地院以思覺失調症為由判鄭無罪，引發社會議論，立法委員周春米、吳玉琴等人提案，請司法院研討成立刑事精神鑑定專家（責）委員會的可行性，並研議如何精進現行刑事訴訟精神鑑定的具體措施。司法院日前邀各界討論，但與會代表除警政署支持外，其他代表都認為委員會「難勝任精神鑑定」。

司法院秘書長林輝煌表示，近來有關刑事精神鑑定的爭議案例給司法、精神醫學很大的衝擊與反省，司法院會持續關注這項議題。

司法院在6月15日下午召開「刑事訴訟精神鑑定專家（責）委員會研商會議」，邀集行政院、法務部、衛生福利部、內政部代表和相關領域專家及學者，以及法官、檢察官及律師等與會，會議由林輝煌主持。

目前從事精神鑑定的專家（責）委員會，包括衛生福利部醫事審議委員會、精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會，而本次會議中，幾乎火有的代表對要再成立專家(責)委員會持保留態度。

反對者表示，精神鑑定的特色在於檢查、觀察、訪談、施測及推論，與一般醫療鑑定處理已發生的醫療業務有所不同，委員會的「形式」難勝任精神鑑定的工作，若只是進行事後審查，沒有親自參與鑑定，難評斷報告是否正確。也有代表指出，委員會如果採取不具名且不接受交互詰問的作法，恐無法檢驗鑑定報告。

內政部代表則贊成成立委員會，並表示如案件數量過多，經費及人力難以負擔，可由地方鑑定機關進行鑑定，遇有爭議，再送委員會複審。

對於要如何改善現行精神鑑定？與會者多提及在偵查階段實施精神鑑定的必要性，因這時距離案發最近，可以確保有關被告精神狀態證據的完整，有利於精神鑑定正確性。

有與會者指出，應重視鑑定醫師和相關人員的專業養成、資格認證、品質管制，建議參考日本由相關領域醫學會把關的做法，委由司法精神醫學會擔綱，衛生福利部協助，並可設定精神鑑定的最低標準；若涉及死刑，則應提高鑑定強度，進行全面而完整的鑑定。

也有代表強調被告在鑑定過程中的權益保障，認應釐清辯護人及其他親友在程序中的地位。也有人期盼司法院能夠多使用「平易近人的話語」與人民溝通，化解社會對司法精神鑑定的誤解。

法務部表示，高檢署已經增列相關預算，可以改善偵查階段的精神鑑定。

鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺傷致死，嘉義地方法院判被告無罪、強制就醫5年，判決引發議論。圖／記者翻攝
鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺傷致死，嘉義地方法院判被告無罪、強制就醫5年，判決引發議論。圖／記者翻攝

殺警 思覺失調症 李承翰

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