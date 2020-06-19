嘉南水利會主任涉買票求緩刑 二審認情節重大不予緩刑

前年底選舉，嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工為嘉義市兩名市議員買票，嘉義地檢署去年依違反選罷法將李等8人起訴，一審李、呂女分別被處2年、1年10月徒刑，不服上訴，兩人坦承犯刑，請求緩刑，台南高分院合議庭認賄選規模不小，犯罪情節重大，不予緩刑外，仍維持原審刑期，可上訴。

李及呂女均主張自始坦承犯行，犯後態度良好，且經此偵、審程序，已知所警惕，應無再犯之虞，況因本案已工作不保，懲罰不可謂不重，另家中分別有年邁母親、未成年子女待照顧，希望可以求取緩刑。

台南高分院合議庭審酌，李身為嘉南農田水利會主任，竟利用其職位，進行有計畫性、組織性、系統性、規模性賄選，事後並將選舉人名冊銷燬，犯意及顯露的惡性不輕，呂女獲李的信賴，發放賄款給各行賄對象，且對於發放賄款過程、買票的對象均充分掌握、自由調度，在上班期間利用公務資源公然進行行求、期約、交付賄賂，行為可議。

合議庭認為，本案賄選規模不小，經認定確定有買票行賄者（含預備行求、行求賄賂、期約賄賂及交付賄賂），已達20戶，有投票權人票數也有63票之多，行賄有投票權人金額達6萬3000元，這與自發性對鄰近鄰居或親友進行局部零星買票截然有別，犯罪情節實非輕微。