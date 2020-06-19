女友睡覺時朝她頸部劃3刀 全是「新冠肺炎」惹的禍

73歲的魏男在2月間，懷疑同居的劉姓女友罹新冠肺炎，叫她在家休息3天，她卻跑出去，魏趁她在睡覺時，持菜刀朝她頸部割劃1刀，被害人驚醒後，再朝她頸部割劃2刀，魏雖否認殺人犯意，但雙方達成和解，被害人劉女願意原諒他，台中地院今天依殺人未遂罪將他判刑5年。可上訴。

判決書指出，魏男與劉女兩人是同居男女朋友，同居在中市北屯區，魏不滿劉女未依從建議而執意外出，2月18日下午，趁劉女在房間內睡覺時，持菜刀朝她頸部割劃1刀，劉女驚醒後，魏說「我要讓妳死，再自殺」，旋即再朝她頸部割劃2刀。

被害人劉女回神後反抗，與魏男拉扯，致魏手中菜刀落地面，劉女趁混亂中將菜刀藏匿，並向警方報案，員警抵達後將魏逮捕，查扣作案用菜刀。法官審理時，魏否認殺人犯意，辯稱「我只是傷害她，只是嚇她，沒有要殺她的意思」。

但警詢時，魏表示「2月17日，我看她臉紅紅，懷疑她有新冠肺炎，叫她在家休息3天，她跑出去，就不讓她回家，18日不知她何時回到房間睡覺，因她不肯跟我講實話，情緒很生氣，臨時想要殺害她」。

檢察官偵訊時，魏供稱殺劉女有3個理由，其一「她找到了餐廳服務小姐的工作，當晚她滿臉通紅，她哈氣給我，我發現沒有酒味，我認為她跟新冠肺炎有關，要她明天無論如要去檢查，她隔日有去檢查，但應該要檢查3天，她只有去檢查1天，她只有去檢查1天，她不要再去，我就生氣」。

其二「如果她有病，我們全家都有病，還會影響她們餐廳，且她還去餐廳洗菜會影響到客人」；其三「是我跟她講留下來3天，她就不聽，所以我就很生氣」。

合議庭審酌，魏男雖否認有殺人犯意，但雙方已於審理時達成和解，並已給付被害人劉女賠償金新台幣6萬元，被害人同意原諒他，給予自新的機會，法官予以判刑。