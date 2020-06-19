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橋檢檢察官蒞庭翻報紙 蔡清祥：藐視法庭應從重處分
橋頭地檢署公訴組檢察官靳隆坤蒞庭時在法檯攤開報紙看，橋頭地檢署調查後，檢察官職務評定委員會建議記「警告」處分，懲處案陳報台灣高檢署，高檢署同意地檢署的「警告」處分建議，函轉法務部檢察官人事審議委員會審查，檢審會今天開會討論。
對於基層檢察官開庭時行為失當，法務部長蔡清祥表示重視。蔡清祥說，檢察官在法庭上執行職務應尊重本身的職權，更不能夠藐視法庭；蔡說，靳的公務行為表現「不可取、也不當」，認為有必要從重處分。
橋頭地檢署政風室今年4月接獲檢舉，指靳隆坤蒞庭時閱報，檢方向橋頭地院調閱蒞庭畫面，查出靳確實在4月6日的刑事審查庭上，翻閱報將近20分鐘，不過，承審法官因忙於審判，並未特別注意靳的動作。
橋頭地檢署今年4月17日將靳隆坤懲處案提職務評定委員會審議，認定他違反檢察官倫理規範及公務員服務法，建議記「警告」處分；橋檢4月24日陳報台灣高檢署審議，高檢署也認為橋檢的建議處分並無不當。
靳隆坤是司法官學院42期結業，2017年自高雄地檢署平調橋頭地檢署服務，長期擔任公訴組檢察官負責蒞庭工作；高雄司法圈盛傳，靳隆坤認為偵查業務比較吃重，無意擔任偵查組檢察官，影響同僚輪調公訴組歷練的機會，因而職場人緣不佳。
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