自認獄友挑釁示威 揮拳打碎他眼鏡插瞎右眼

王姓男子因案在台北監獄服刑時，自認被另名江姓獄友挑釁、示威，一氣之下朝他臉部揮拳，未料打碎對方眼鏡，導致鏡片碎裂插進右眼球，因傷勢嚴重視力不斷退化，最終得摘除眼球造成一目失明，法院考量，王僅因細故打瞎江，考量雙方和解，依重傷害罪判王有期徒刑3年2月，可上訴。

檢方調查，王男前年8月10日下午和江男一起在北監內工廠工作，雙方因故起爭執，王自認對方挑釁心生不滿，就出手朝江揮拳打碎他眼鏡，結果鏡片碎裂直接插進右眼，導致右眼球破裂、視網膜剝離，但因傷勢嚴重得摘除眼球，造成江男一眼失明重傷害。

王辯稱，本來不認識江，當時2人坐在旁邊，他問對方認不認識另名劉姓友人，知不知道他被劉砍傷一事，江回應說曾經參與，自己本來不想找他麻煩，但江又主動說監所人員有和他提及，認為對方在挑釁、示威，所以才出拳打他。

王還說，過去彼此並無恩怨，辯稱沒想弄瞎江的意思，否則大可以拿筆或其他工具攻擊，監視器也拍下動手揮拳，江重心不穩跌坐在地，王雖繼續踢踹數下，但沒針對臉、眼部攻擊；江男則說，他遭毆後視力一直萎縮，後來醫生建議摘除更換義眼，可見已經達到一目視能毀敗。