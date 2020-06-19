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詐領助理費255萬元 前台南市議員楊麗玉判關4年定讞
台南市前市議員楊麗玉2010年至2014年詐領助理費達255萬餘元，被檢方依貪汙罪嫌起訴，一審被判刑8年6月，二審考量她繳回犯罪所得，改判4年徒刑，另涉偽造文書罪判刑6月，得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞，已通知檢方啟動防逃機制。
楊麗玉是台南升格直轄市後第一屆市議員，她被控2010至2014年有債務、因選民服務與選舉有金錢需求，和2名助理以低薪高報、假人頭方式詐取助理費用，檢方認定金額高達668萬餘元，依貪汙罪嫌起訴3人。
台南地院一審認為楊麗玉罪證明確，但調查後認定詐領金額為255萬餘元，判楊麗玉8年6月徒刑，2名助理判刑5年6月、5月不等徒刑；台南高分院二審認為，楊麗玉坦承犯行，也已經繳回犯罪所得，因此依法減刑，且考量楊擔心自己沒有能力償還親友替她籌措的款項，顧慮會拖累親友，顯見仍有仁義與誠信。
二審改判楊麗玉4年徒刑，2名助理則分別改判1年10月、緩刑5年、支付公庫25萬元、11月可易科罰金、緩刑2年、支付公庫20萬元；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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