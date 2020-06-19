為愛鋌而走險淪為詐貸共犯 女行員崩潰痛哭「愛錯人」

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫，涉嫌與地政士合謀虛增26間房產交易價格詐貸約3億元，違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署昨搜索約談後聲押禁見許男，今清晨命石女以30萬元交保。據悉，主導整起犯罪計畫的其實是許男，利用石女對他的青睞，石女昨痛哭直呼「愛錯人！」

據了解，許男是投資客，形象健談、多金，平時以保時捷代步。開立一間專門協助房產轉租的公司，主要將房屋出租或是轉介給第三人當「二房東」。石女與許男因公相識進而交往，2016年結婚育有兒女，直到去年8月間疑似因許男對外積欠賭債而離婚。

石女昨晚被移送時，因被大批媒體湧上包圍而受驚嚇、情緒崩潰，在候審室痛哭直呼「愛錯人」。據悉，她為愛情及獲取業績獎金鋌而走險做壞事，私下沒收到前夫送的名牌包、鑽戒等物質好處，還鬧上新聞版面。

檢調獲報，2015年6月至2017年11月間，當時石女任職於兆豐銀行新店分行，負責個人消費金融及申辦信貸房貸業務，卻利用不動產市場交易熱絡期間，與周女等5名地政士合謀不法。

先由石女、許男物色雙北地區中古屋後，先找人頭當買家，再找周女等地政士辦理登記過戶，期間動手腳拉抬成交價，藉此增加貸款金額。其中，地政士將雙北地區一間原成交價金1250萬元的中古屋，虛增至1900萬元。人頭每件可得10萬至20萬元。

石女、許男等人以製作不實不動產買賣契約書、虛報實價登錄房屋價格手法，共虛增26戶中古屋房價，再由石女經手核准申貸，向兆豐銀行新店分行詐得約3億元。據了解，石女成功辦理每件房貸壽險可分得保險金10％的業績獎金。