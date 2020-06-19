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「兩蔣日記」之爭 國史館告蔣家後代結果下午揭曉！
蔣中正、蔣經國留下的「兩蔣日記」現存史丹佛大學胡佛研究所，國史館向蔣友梅、蔣方智怡等10餘名蔣家後代提告確認「兩蔣日記」所有權，歷經5年審理，台北地方法院今天下午4點將宣判。
蔣經國、蔣孝勇過世後，「兩蔣日記」由蔣孝勇遺孀蔣方智怡保管，她與史丹佛大學胡佛研究所簽訂「暫存保管契約」，約定由胡佛研究所保存處理日記；日記公開後，蔣家其他後代對於把兩蔣日記交給胡佛研究所有不同意見，蔣方智怡表示願以個人名義簽捐贈契約，將日記捐給國史館，但蔣友梅等蔣家後代仍不同意，主張日記應由家族共同繼承。
國史館2015年對蔣友梅、蔣方智怡等10餘名蔣家後代提民事訴訟，欲確認「兩蔣日記」所有權，被告包括蔣友梅、蔣方智怡、蔣孝章、蔣蔡惠媚、蔣友松、蔣友蘭、蔣友柏、蔣友常、蔣友青、蔣孝嚴、蔣萬安、蔣蕙蘭、蔣蕙筠、陳忠人、丘如雪。
國史館主張，兩蔣日記屬兩蔣任職總統期間日記、手稿並夾雜公文書，符合總統副總統文物管理條例文物範圍，依規定為國有財產，應交給國史館管理。歷經5年審理，台北地方法院今下午將宣判。
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