牛耳標發揮功效！台東再傳撞牛事故 飼主願意調解理賠
台東縣省道台11線昨晚再傳撞擊牛隻交通事故，所幸無人受傷，而警方透過遭撞牛隻身上的牛耳標找到飼主，精確認無誤後，飼主表示願意與被害人調解理賠。這也是台東縣議會今年4月「台東放牧飼養家畜管理自治條例」通過後，首次發揮功效。
警方表示，這起撞擊牛隻交通事故，發生在昨天晚上8點多，一輛由洪駕駛的小貨車行經省道台11線155公里處時，一頭水牛突然走進公路上，洪見狀緊急剎車但仍閃避不及撞擊牛隻，導致小貨車左前車頭受損，幸駕駛未受傷，肇事牛隻隨即遁入路旁草員不見蹤影。
警方據報後趕往現場查處，終於在肇事地點約200公尺外草原上發現一頭深色水牛，無精打采地趴在一旁，特徵符合駕駛人描述，並透過牛耳標找到飼主；經會同飼主查證並檢查牛隻受傷情形，確認為肇事牛隻後，飼主表示願意與被害人調解理賠。
根據台東縣警察局統計，台東地區從民國105年至今，已發生11起撞牛車禍，去年6月間唐姓婦女晚上下班騎機車回家時，在東海岸撞牛喪命；另今年3月1名年約50歲女性駕駛因撞擊牛隻，最後送醫搶救不治。為此，台東縣議會今年4月通過「台東放牧飼養家畜管理自治條例」。
「台東放牧飼養家畜管理自治條例」，明定省道200公尺內禁止放牧牛，且牛隻都須掛可辨識飼主的耳標，違反者將面臨罰鍰，呼籲飼主善盡管理牛群責任，勿放任牛隻遊蕩影響民眾行車安全，也呼籲民眾若發現牛隻有上述情形，可立即撥打1999縣民服務專線或110報案專線派員處理。
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