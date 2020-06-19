高醫大學生當頭潑老翁化骨水致燒灼傷死亡 判賠235萬元

高雄醫學大學林姓男大生前年為使用文化中心涼亭練火舞，與常在該處練太極的八旬傅姓老翁鬧衝突，他忿恨難平，時隔一個月再回涼亭報復，握電擊棒襲擊傅翁，並朝老翁潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸；傅翁全身35%化學性燒灼傷不治。高雄地院月前依殺人罪，判處林無期徒刑，近日再判他應賠償傅翁的兒子們共235萬75元，可上訴。

據法醫證述，傅翁因大量氫氟酸沉積，造成嚴重且急性低血鈣，引發心律不整，才導致死亡。傅翁的兒子當庭表示，爸爸20多年來，每天大清早就會出門練太極拳，養生有道、身體健康，平時很少感冒，日常活動自如，卻慘遭林姓男大生毒手；傅翁的兩名兒子表示，無法與父親共享天倫之樂，精神飽受痛苦，各向林求償200萬元精神慰撫金，及15萬75元喪葬費。

高雄地院民事庭審理，衡量情結、雙方經濟狀況、社會地位等後，認為精神慰撫金各以150萬元較為妥當，又考量傅翁的兒子們都已先領取犯罪被害補償金50萬元、30萬元，判賠115萬75元、120萬元；另外，由於案發時，林姓男大生未滿20歲，屬於限制行為能力人，他父母要負連帶賠償責任，全案還可上訴。

起訴指出，19歲林姓男大生前年7月7日上午在高雄市立文化中心內的涼亭練習火舞，當時80歲傅姓老翁擔心火舞道具會傷到往來民眾，出聲要林移往他處練舞，兩人因此發生拉扯衝突；傅翁兩度跌倒，後腦杓撞到地面後鮮血直流，警方獲報到場，依違反社維法「加暴行於人」將林送辦裁罰3千元。

沒想到，林姓男大生懷恨在心，買電擊棒，及俗稱「化骨水」的氫氟酸，隔月再度到文化中心，一見到傅翁，就先拿電擊棒攻擊他後腦勺，再用氫氟酸潑灑頭、後腦杓、身體正前方等，隨即逃離現場；身受重傷的傅翁倒在和平一路路邊，11點47分民眾發現報案，送醫急救仍因身體35%化學性燒灼傷死亡。

林姓男大生曾辯稱，僅有傷害故意，表示知道氫氟酸俗稱「化骨水」，會與鈣結合，導致骨頭軟化、脆化、骨質流失；因希望傅翁無法再罷站場地才會下手，原本不打算潑氫氟酸，但因電擊棒沒將富翁電暈，效果不如預期，才會使用氫氟酸。