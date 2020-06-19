拍片驚魂！廢棄客運站無名屍幾經波折 端午節前終返家

拍片驚魂！民國100年3月中，國立台灣藝術大學有7名學生，以廢墟為題拍攝影片，前往板橋區民族路一處廢棄的客運站取景，赫然在4樓上上鎖的房間內，發現一具身首異處的上吊男屍，一趟找展場，變成了驚魂記，嚇得連忙報警。此案經警方公告仍無家屬認領，最後安奉於三芝區公塔，塔位編號「3614」。

海山警分局巡佐蔡淑女108年元月初比對無名屍體系統，發現一起民國99年8月民眾報案失蹤協尋時年53歲，設籍萬里區的簡姓男子，有註記身高172公分，及最後去向為板橋區，雖其他相關衣著、特徵均未陳述，感覺與板橋此起無名屍有些許關連。

因此案本是海山警分局當年公告的案件，蔡淑女再向鑑識小組調閱當年案發照片比對，由於失蹤簡姓男子的雙親均已過世，僅查出其妹妹住在三峽區，蔡淑女商請三峽分局鑑識巡官陳麒任協助，就近便民採樣簡妹DNA，再將採樣檢體函送法務部法醫研究所鑑驗比對，經法醫所初步鑑驗函復，需要再找其他手足一人採樣比對才能更精確。

蔡淑女再找到其家族中唯一男性為失蹤者簡男堂弟，再送採驗幾近確定與該無名屍體相符，而報案人簡妹也在送驗階段同時進行死亡宣告程序，結果又爆出簡男於民國102年及103年竟然還有報稅紀錄，讓簡妹質疑DNA科技比對正確性，案件只好擱置等待檢察官進行後續查證。

經檢察官抽絲剝繭查證後，今年6月1日通知簡妹到庭，告知查證102年、103年報稅狀況，為人頭帳戶，且該公司稱並未有此員工，才讓案情真相大白，簡妹心中的疑慮才放下，熱心蔡巡佐後續更協助簡妹到戶政事務所辦理除戶、板橋殯儀館塔位位置確認，因DNA比對串起尋人情，順利助亡靈於端午節前夕落葉歸根。