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外交部領事事務局科員貪污40萬 主動自首獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

外交部領事事務局中部辦事處張姓科員，勾結經營資訊商行與公司的楊男、廖女夫婦，從2014年元月至2017年2月間，要求楊男夫婦開立不實統一發票61張，金額共51萬4900元，其中10萬6250元用來購買公務用品，犯後向廉政署自首，並繳回犯罪所得40萬8650元，台中地院今天依貪污罪將張判刑2年，緩刑5年。而楊男夫婦獲檢察官緩起訴處分。

判決書指出，張男（55歲）擔任外交部領事事務局中部辦事處科員，負責領事局中部辦公處的總務、採購、資訊、領務規費報銷等，而楊男是資訊商行負責人、廖女是資訊公司老闆。

張因領事局中部辦事處就新台幣1萬元以下的採購，得以領事局中部辦公處的零用金支付，且採購的物品仍由他保管，他人無從得知實際採購情形，僅於採購物品後持廠商提供的單據或一發票，即可向出納辦理請款。

張自2014年1月17日至2017年2月12日止，利用職務上的機會，要求楊男夫婦開立不實統一發票61張，金額共計51萬4900元，其中10萬6250元用來購買公務用的硬碟及記憶體等。

至2017年5月17日，張男向法務部廉政署中部調查組自首，並繳回犯罪所得40萬8650元。

合議庭以張男犯後有悔意，又是自首犯行，主動繳回犯罪所得，認以暫不執行為適當，宣告緩刑5年，以啟自新，並以他法治觀念偏差，損及公務員形象，命他於判決確定後向公庫支付10萬元，以資懲儆。

外交部領事事務局中部辦事處張姓科員，勾結廠商開立不實統一發票牟利，犯後向廉政署自首，並繳回犯罪所得，台中地院今天依貪污罪將張判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照
外交部領事事務局中部辦事處張姓科員，勾結廠商開立不實統一發票牟利，犯後向廉政署自首，並繳回犯罪所得，台中地院今天依貪污罪將張判刑2年，緩刑5年。圖／本報資料照

自首 貪污

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