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藐視法庭？檢察官開庭中狂翻報 遭檢舉還辯：蒐集輿情

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

橋頭地檢署檢察官靳隆坤被民眾檢舉，指他蒞庭時放肆攤開整疊報紙翻看；橋檢檢察長洪信旭聞之震怒，「氣到不想講話」，火速指示約詢靳隆坤進行內部行政調查。據了解，靳隆坤接受調查時狡辯，看報是為「蒐集疫情輿情」，橋檢評委會審議後，建議記警告處分，已送檢審會懲處。

據了解，橋檢政風室4月初接獲檢舉，指稱公訴蒞庭檢察官靳隆坤不專心論告，反而自顧自閱報。橋檢高層介入了解，向橋頭地院調閱靳隆坤蒞庭錄影畫面，證實他確實在4月6日刑事審查庭上，公然翻報將近20分鐘；由於當天審庭務繁忙，承審法官並未特別注意他行為不當。

橋檢火速啟動內部行政調查，約詢靳隆坤說明；據透露，靳隆坤辯稱，因清明連假期間，新冠肺炎疫情升溫，但公務繁忙，無暇閱報了解疫情輿情，才想說趁開庭空檔看報紙。橋檢深入調查還發現，靳隆坤也會在開庭時滑手機，他則說是在「聯繫公務」。

內部行政調查後，橋檢在4月17日將靳隆坤檢舉案件提交檢察官職務平定委員會審議，審議後，認定他確實違反檢察官倫理規範及公務員服務法等規定，建議記警告處分，已在4月24日陳報高檢署轉呈法務部檢審會決議處分。據悉，檢審會今天將會決議懲處結果。

據了解，靳隆坤是司法官訓練所42期結業，原本在高雄地檢署服務，橋頭地檢署成立後，就在2017年轉任橋檢。靳隆坤司法官資歷久，目前負責刑事審查庭蒞庭工作，份內工作表現平常，沒有特殊表現，與同事相處互動也一般。

橋頭地檢署檢察官靳隆坤被民眾檢舉，指他蒞庭時放肆攤開整疊報紙翻看，遭內部行政調查後，送檢審會決議懲處。記者賴郁薇／攝影
橋頭地檢署檢察官靳隆坤被民眾檢舉，指他蒞庭時放肆攤開整疊報紙翻看，遭內部行政調查後，送檢審會決議懲處。記者賴郁薇／攝影

檢察官 疫情

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