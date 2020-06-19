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朱雪璋比武設局砍人下落不明 朱妻吳佩樺今繳15萬3罰金

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

正心道場空手道館負責人朱雪璋不滿「深海閻王」王毓霖在道館外挖鼻孔挑釁，設局邀約比武，再拿刀砍王左肩、背部和左小腿致肌斷裂；最高法院依重傷未遂罪判朱6年、依傷害罪判朱妻吳佩樺5月定讞。朱逃亡遭通緝，吳女今上午至台北地檢署執行科繳15萬3千元罰金。

吳佩樺原預計今上午10點至執行科繳罰金，但她提早抵達。現場媒體詢問朱雪璋下落？她不發一語離開。

朱雪璋與妻子吳佩樺同住道場樓上，王毓霖和蔡櫂全2016年1月間在正心道場前拍攝挖鼻孔、比中指照片，朱認為挑釁，當年2月16日以「切磋武藝」之名邀兩人來道場。道場秘書朱家瑩先拿襪子套住朝道場拍攝監視器鏡頭。

王毓霖、蔡櫂全和朋友、武術裁判抵達，只有王、蔡和武術裁判詹前賢獲准進入，3人進門，朱雪璋看到王拿手機直播，指示同夥奪機，朱妻則呼喊10多名在逃生門外等待同夥入內襲擊3人。

警車與救護車抵達時，施暴10多人循原路離去，當天晚間11點5分，朱雪璋才開啟道場大門讓救護人員進入。朱雪璋聲稱當天是三對三比武，後來有不認識黑衣人衝進道館，他出手是為「保護妻小」，屬正當防衛，刀械是王毓霖帶去，王不慎砍到自己還攻擊他。

一審認定朱雪璋犯「重傷害罪」，二審改認犯「重傷害未遂罪」，刑度仍維持6年刑期。最高法院認為，二審已充分說明證據採認理由、罪名適用與量刑依據，而吳女因適用修正前刑法，傷害罪為3年以下輕罪（現已修法改為5年以下），不得上訴三審，於5月20日駁回兩人上訴。

朱被限制出境，他5月21日企圖搭機離台被攔下，北檢得知後要求他立即報到，但朱未到且失聯，檢察官指示北市警大安分局逕行拘提。警方拘提無著，檢察官已對朱雪璋發布通緝，通緝期限至民國2060年5月20日。

正心道場空手道館負責人朱雪璋砍傷「深海閻王」王毓霖，最高法院依重傷未遂罪判朱6年、依傷害罪判朱妻吳佩樺5月定讞。朱逃亡遭通緝，吳女今上午至台北地檢署執行科繳15萬3千元罰金。圖／本報資料照。
正心道場空手道館負責人朱雪璋砍傷「深海閻王」王毓霖，最高法院依重傷未遂罪判朱6年、依傷害罪判朱妻吳佩樺5月定讞。朱逃亡遭通緝，吳女今上午至台北地檢署執行科繳15萬3千元罰金。圖／本報資料照。

朱雪璋 通緝 傷害罪

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