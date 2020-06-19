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詐貸兆豐銀3億元 女行員違反銀行法以30萬元交保

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫，涉嫌與周姓女地政士等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸約3億元，違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署昨搜索並約談石女、許男、周女等17人到案，複訊後聲押禁見許男，今清晨命石女以30萬元交保。

檢調獲報，2015年6月至2017年11月間，當時石女任職於兆豐銀行新店分行，負責個人消費金融及申辦信貸房貸業務，卻利用不動產市場交易熱絡期間，與周女等5名地政士合謀不法。

先由石女、許男物色雙北地區中古屋後，先找人頭當買家，再找周女等地政士辦理登記過戶，期間動手腳拉抬成交價，藉此增加貸款金額。其中，地政士將雙北地區一間原成交價金1250萬元的中古屋，虛增至1900萬元。

石女、許男等人以製作不實不動產買賣契約書、虛報實價登錄房屋價格手法，共虛增20多戶中古屋房價，再由石女經手核准申貸，向兆豐銀行新店分行詐得約3億元。

近年金融機構對逾期放款比率敏感，兆豐內部稽核時發現新店分行的房貸放款有問題，且案件多集中在分行負責個人消費金融業務的石姓女行員，因此報請檢調單位偵辦。據了解，石女目前已調職。

石姓女子涉違反銀行法、偽造文書罪，昨晚間移送台北地檢署複訊。記者賴佩璇／攝影。
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偽造文書 詐貸

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