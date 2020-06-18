籲民眾監票不投罷韓票遭舉發 曹桓榮現身應訊
前高雄市政府民政局長曹桓榮被民眾舉發傳LINE呼籲罷韓案不去投票，但要監票，高雄地檢署分「選他」案偵辦。曹桓榮今天現身應訊，檢方未進一步處分，綜合相關事證持續偵辦。
前高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票前，曹桓榮被舉發在LINE表示「讓站出來的人有壓力，站出來去投票就是要罷韓」等文字，被批評濫用行政權力、違反行政中立，有民眾5月19日向高雄地檢署舉發涉妨害投票。
檢方接獲民眾舉發涉違反選罷法和妨害投票罪嫌後，分「選他」案偵辦，並曾傳喚曹桓榮，但他以公務繁忙為由請假。
對於被指濫用行政權力、違反行政中立等，曹桓榮日前接受媒體採訪解釋，由於韓國瑜支持者相當激昂，自己才在個別LINE群組盡力安撫情緒，如韓國瑜所說的彼此尊重，不要對立，也並非發布給所有的市府同仁和公務群組，所以沒有行政不中立的問題。
高雄地檢署今天證實曹桓榮如期出庭應訊。據了解，曹桓榮否認有要派人監票或是要讓出來投票的人有壓力的意思。檢方也沒有進一步處分，將綜合相關事證持續偵辦。
另外，因韓國瑜被罷免後將進行市長補選，曹桓榮今天也到高雄市選舉委員會領表，表態參加市長補選。
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