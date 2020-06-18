「最速女律師」違反律師法辯無罪：檢沒證據就起訴我
真假律師與房仲合組宸翰律師事務所攬訟，假律師邱創智、真律師林延慶、邱靖貽、房仲梁志遠被訴。台北地院今天傳喚愛跑馬拉松有「最速女律師」之稱的邱靖貽出庭，邱女否認犯罪，稱檢察官沒有證據證明她與人合夥開事務所。
邱靖貽說，檢察官既然沒有起訴她以「宸翰」的名義在台北律師公會登記執業，「那拿什麼證據證明我與邱創智、梁志遠合開事務所？」；法官認為，今天只是準備程序，邱女發言像辯論，禁止邱女再表意見。
邱女說，起訴卷證中部分匯款紀錄，是邱創智向她借貸後的還款，「我在宸翰沒有職務、沒有負責任何業務」；對宸翰律師事務所臉書粉專、LINE官方網站的影卷書證，邱女辯稱，她不知道邱創智有架設這些網站。
邱靖貽說，宸翰本來在大樓2樓營業，後來為節省租金，搬到30幾樓，她雖有投資，但不是投資開律師事務所，後來2人拆夥，想請邱創智將她的股權買走，但邱創智說手上沒錢、辦不到，她有很清楚與對方說「我現在與宸翰無關」。
邱靖貽今天委任律師林正疆辯護。林正疆說，檢方指控的「合資」關係明顯違反民法規定，並聲請傳喚共犯邱創智、梁志遠作證；邱女聲請傳喚林正疆為證人，欲證明自己與林正疆合署辦公，不是在宸翰執業。
不過，公訴檢察官對辯護律師充當「同案證人」有意見，認為違反律師倫理規範，主張不准，但邱女稱，她曾在新北地檢署辦案時，有檢察官請她轉為證人接受偵訊，檢察官不該因為辦案方便就傳辯護人作證，「標準應該一致」，不過，法官也認為「同案律師轉證人」有利益衝突問題，僅稱會再作准駁。
邱創智、邱靖貽、梁志遠合作成立宸翰律師事務所，違反律師法、舊法規定，台北地檢署去年9月搜索查辦，邱靖貽訊後被諭令以30萬元交保。
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