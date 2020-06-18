兒夜闖IKEA拍惡搞片判刑 李興文訓：學到教訓了吧！

藝人李興文的兒子李堉睿，去年10月躲在IKEA賣場倉儲，然後趁賣場打烊拍攝KUSO惡搞影片，今年1月被新北地院依無故隱匿於他人建築物罪判刑3月，但他不服，上訴希望能與賣場和解，爭取自新機會；李興文今天陪李堉睿出庭，法官安排雙方調解，過程中，他告訴兒子「學到教訓了吧！該長大了」，但事後謝絕受訪，僅說「辛苦了」。

李堉睿（25歲）除了是星二代，也自己經營Youtube頻道。為了點閱率，他去年10月28日許晚間8時潛入IKEA新莊店拍攝影片，其中有蹲馬桶、假裝淋浴及疑似猥褻行為，因此被判刑。

據了解，一審判決之前，賣場曾要求30萬元作為和解條件，但李興文只開出12萬元，調解最後不了了之，李堉睿則被新北地院簡易庭判刑3月。

李堉睿不服，上訴表示主要的賠償責任在他身上，還是希望能跟賣場達成和解，但他也說自己現在沒有工作，希望能透過勞務方式補償，換取自新機會。

調解庭外，李興文看著兒子嘆了一口氣，嚴肅說道「李堉睿，學到教訓了吧！爸爸是第一次來這種地方，也希望是最後一次，這種是非之地，還是少來比較好。」不過，他事後也輕拍一下兒子的肩膀，輕聲說道「該長大了齁！」