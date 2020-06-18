莒光園地女主播被控通姦 今獲不起訴
曾被籲為國軍「莒光園地」甜心主播的少校林佳璇，年初被「鏡週刊」爆出與已婚的謝姓同事有婚外情，也被謝妻提告妨害家庭，不過因為日前大法官釋憲，宣告通姦罪違憲，今天獲新北地檢署不起訴處分。
據了解，林女去年和謝姓男子同遊南投，還夜宿當地民宿，結果被謝妻抓包，指控妨害家庭。事發後，國防部依違反「國軍軍風紀維護實施規定」核予林女大過一次處份，並列入汰除對象。
刑事部分，林女和謝男因為大法官日前宣告通姦罪違憲，現行法令再無科以刑罰的規定，終獲不起訴。
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