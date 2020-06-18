劉茂群案 法界：民刑事心證認定程度不同

前桃市議員劉茂群涉賄選，民事遭判當選無效確定而解職，刑事卻無罪，引起議論。法界指出，關鍵在於民事心證只要過半，刑事有罪要95%的信心水準，本案與前立委李乙廷案雷同。

一名資深二審法官指出，會發生民事及刑事案認定不同，關鍵在於，民事是採取「優勢證據」， 過半心證即會勝訴；而刑事是要入罪的，採取高標準的「超越合理懷疑」心證程度，要95%的信心水準。前立法委員李乙廷案與劉茂群案相當雷同。

判決指出，李乙廷在第7屆立法委員選舉期間，登記在苗栗縣第一選區競選立委，在民國96年6月至10月間，由其競選人員經手，捐贈現金新台幣2000元至1萬元不等金額或物品給選區內的寺廟與團體，再由李乙廷或助選人員身穿競選背心前往請求支持。

李乙廷被控刑事賄選部分，一審判他無罪，二審台中高分院97年11月間仍判無罪，因檢方沒上訴而確定。民事當選無效之訴部分，一審判李乙廷當選無效，二審台中高分院97年12月間，駁回上訴，當選無效確定。

李乙廷案當時也是引起議論，時任法務部次長、現任司法院大法官吳陳鐶當時在立法院接受媒體聯訪表示，民事與刑事判決結果不一樣，各國都會發生，這是因為兩者要求的證據法則不一樣；民事部分只要主張有利於己的事實，提出有利證據，就可判決勝訴，但刑事案件不同，須有超越合理的懷疑（Beyond a ReasonableDoubt）的證據才可判決有罪，當然會發生不同結果。

判決指出，劉茂群在2018年大選前，涉嫌委託助理到某社區贈送單價新台幣700多元的蘋果禮盒給當選的社區委員，遭檢察官起訴賄選並提出當選無效之訴。

民事當選無效之訴部分，一審判劉茂群當選無效，經上訴，二審台灣高等法院10日駁回上訴，全案確定；刑事賄選部分，一審合議庭認為禮盒不足以動搖投票意向，劉茂群歷來就會在委員當選、年節及生日時，以禮盒祝賀，難以認定劉茂群主觀有行賄犯意，判劉茂群無罪，二審台灣高等法院今天駁回上訴，仍判無罪，還可上訴。