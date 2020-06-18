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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

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內神通外鬼！兆豐銀行女行員與地政士合謀詐貸3億元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫，涉嫌與周姓女地政士等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸約3億元，違反銀行法、偽造文書罪。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索並約談石女、許男、周女等17人到案，將陸續移送複訊。

檢調獲報，2015年6月至2017年11月間，當時石女任職於兆豐銀新店分行，負責個人消費金融及申辦信貸房貸業務，卻利用不動產市場交易熱絡期間，與周女等5名地政士合謀不法。

先由石女、許男物色雙北地區中古屋後，先找人頭當買家，再找周女等地政士辦理登記過戶，期間動手腳拉抬成交價，藉此增加貸款金額。其中，地政士將雙北地區一間原成交價金1250萬元的中古屋，虛增至1900萬元。

石女、許男等人以製作不實不動產買賣契約書、虛報實價登錄房屋價格手法，共虛增20戶中古屋房價，再由石女經手核准申貸，向兆豐銀行新店分行詐得約3億元。據了解，石女目前已調職。

檢察官林彥均今指揮台北市調處，今兵分14路搜索並約談石女、許男、周女等17人到案，其中7人列為嫌疑人，下午將陸續移送複訊，全案朝違反銀行法、偽造文書罪方向偵辦，訊後不排除祭出強制處分。

兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫，涉嫌與周姓女地政士等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸約3億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索並約談石女、許男、周女等17人到案，將陸續移送複訊。圖／本報資料照
兆豐銀行新店分行石姓女行員和許姓前夫，涉嫌與周姓女地政士等人合謀，虛增不動產交易價格以詐貸約3億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索並約談石女、許男、周女等17人到案，將陸續移送複訊。圖／本報資料照

偽造文書 北市 詐貸

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