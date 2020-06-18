遭網友恐嚇議員語帶哽咽 要求對方捐款給鄭南榕基金會

新北市民進黨議員張志豪昨在議會質詢，針對新北市長侯友宜不知蔡英文總統前往九份視察之事，質疑新北市新聞局失職，卻遭到張姓網友恐嚇「你的大腿要保好」，今早張男到案後否認威脅，宣稱是電腦選錯字，張志豪表示，不管如何對方言詞帶有威脅性，他願意接受對方道歉，但要求不限金額捐款給「鄭南榕基金會」。

張志豪表示，因在議會質詢遭到網友言語霸凌及威脅感到遺憾，台灣是民主法治社會，議員的職責就是在議會專業專職問政，他每日都跟團隊積極準備市政問題、反應民意，理性研議並解決民眾的問題。

「我個人沒有關係，但家人至今還擔心他的安危」，談到家人，張志豪語帶哽咽說，社會不該如此對立、激化，今早張男犯嫌已經抓到，感謝警方第一時間受理、快速抓緝，並從昨日起加強巡邏及個人安全保護。

針對犯嫌稱電腦打字時選錯字，將「抱」大腿，打成「保」大腿，張志豪說，尊重警方偵辦及嫌犯供詞，不論如何對方第一時間的字句就是在威脅，「我每天都在反應民意，何錯之有」，盼網路霸凌到他為止，希望自己是最後一個遭到網路霸凌的民代。