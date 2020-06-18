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過好幾手還有得貪 花蓮卓溪鄉前鄉長撤職並停用3年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

花蓮縣卓溪鄉前鄉長蘇正清與負責採購業務的兩名課長沈肇祥、胡英明，利用花蓮縣政府編列的縣議員建議款辦理公所LED路燈、滅火器和手電筒等採購案的機會，收受廠商回扣共34.7萬，胡還接受招待宴飲。蘇經法院認定貪汙定讞，沈與胡也坦承收賄，3人遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會判蘇撤職並停用3年，沈和胡則撤職、停用2年。

卓溪鄉公所2011年度採購LED路燈，3次各採購41盞、34盞、40盞，蘇正清、沈肇祥和胡英明乘機向廠商收取回扣，其中蘇貪得25萬5千元，沈拿到3萬元，胡收到6萬2千元。

監察院認為3人違反公務員服務法、政府採購法規範，去年11月12日以13：0票數通過彈劾。監委認為政府共同供應契約竟然成為公務員貪汙巧門感到不可思議，而且在民意代表、廠商和掮客已先扣取過半價金作為賄款之後，公務員還可以拿到採購款0.57％至0.8％的賄賂，標案竟然能決標等情。

公懲會認為蘇正清等3人除違反刑罰法律外，也違反公務員廉政倫理規範，戕害人民對公務員的信賴，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要。

花蓮縣卓溪鄉前鄉長蘇正清與負責採購業務的兩名課長沈肇祥、胡英明，利用花蓮縣政府編列的縣議員建議款辦理公所LED路燈、滅火器和手電筒等採購案的機會，收受廠商回扣共34.7萬，3人遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會判撤職並停用2至3年不等。記者王宏舜／攝影
花蓮縣卓溪鄉前鄉長蘇正清與負責採購業務的兩名課長沈肇祥、胡英明，利用花蓮縣政府編列的縣議員建議款辦理公所LED路燈、滅火器和手電筒等採購案的機會，收受廠商回扣共34.7萬，3人遭監察院彈劾，公務員懲戒委員會判撤職並停用2至3年不等。記者王宏舜／攝影

公務員 回扣 貪汙

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