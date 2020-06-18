影／4網紅闖樂生拍片探險 法官：請儘量散播正能量

網紅「本本」江姓女子、「王狗」王姓男子、「技安」紀姓女子和「洛克」阮姓男子，因去年3月與馬來西亞籍陳姓導演一起闖進樂生療養院舊院區拍攝都市傳說影片，被院方指控無故侵入住宅；新北地院今天開準備庭，除陳姓導演因歸國未到，其餘4人均認罪，法官裁定全案改用簡易判決程序進行審理，同時也勸4人「盡量散播正面能量」，把守規矩、守法律的觀念帶給大家。

據了解，4名網紅已和樂生調解，除了拍攝道歉影片外，還需賠償一定金額，目前影片已經上架，賠償金則未給付。而樂生具狀向法院陳述意見時，請求法院對王男和紀女從輕量刑，對於其他人則請求法院依職權處分。

法官審酌4人認罪，除裁定案件改採簡易判決程序進行，也當庭勸4人謹言慎行，「日常生活要謹慎小心」。

法官對4人表示，我很希望你們直播主能發揮影響力，請盡量散播正面能量，即便是探險，也應地主或屋主首肯，並在影片最前面說明已徵得同意，把守規矩、守法律的觀念宣導出去。