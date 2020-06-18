刑、民事判決不互拘 劉茂羣當選無效但賄選無罪

國民黨桃園市議員劉茂羣藉祝賀八德區陸光四村社區管理委員會各棟管委當選名目，指示助理呂英蘭發送各「棟委」市價738元的蘋果禮盒，拜託他們在選舉時支持她。檢察官認定劉女涉公職人員選舉罷免法投票行賄罪而起訴，並提選舉無效之訴，台灣高等法院民事庭10日判她當選無效確定，不過高院刑事庭今維持無罪判決。

刑事、民事判決互不相拘束並非罕見。今年3月時，宜蘭縣議員賴良洲也因被控在2018年中秋節期間送蘋果禮盒行賄選民，高等法院民事庭判他當選無效確定。而刑事部分，賴一審被依選罷法判3年徒刑，褫奪公權5年，但二審無罪。

劉茂羣是7連霸的議員，呂英蘭是她聘用的議會公費助理，2018年6月6日至8日間，劉事先向花2萬8800元一家水果行購買39盒蘋果，再請呂英蘭分送給陸光四村的新棟委。市議員選舉的「落選頭」段樹文和桃園地檢署認為劉女行賄，提起選舉無效之訴。

呂英蘭在交付禮盒時，請棟委支持劉茂羣、給予劉茂羣服務的機會。丁姓棟委證稱，改選後沒多久，有一位女子打電話給他，自稱是劉茂羣議員的助理，表示要送禮盒，他當下表明不想收，對方接著表示「陸光四村社區的每一棟的委員都有致贈水果禮盒，……」。

高院民庭認為，劉茂羣先前沒因改選棟委而送禮祝賀，卻在這選前送蘋果禮盒，送禮對象高達38名，且禮盒單價不菲，違反社會常情、經驗法則，逾越社會相當性，認定送蘋果和約定選民投票行為有對價關係，構成選罷法投票行賄罪。合議庭認為劉茂群既犯投票行賄罪，檢方和段樹文請求宣告她當選無效有理，駁回劉女上訴確定。

而刑事部分，桃園地院認為劉女不是第一次送棟委當選禮盒，認定與年底的市議員選舉無關。而呂英蘭依劉女指示贈與蘋果禮盒的過程中，沒有任何客觀可見的競選、助選言詞，這跟一般助選時會力薦特定候選人不同，加上有證人證稱「蘋果禮盒完全不會動搖投票意向」，桃院認為難構成「對於有投票權人交付賄賂」，判劉茂羣和呂英蘭無罪。