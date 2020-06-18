台北醫院大火護理師無罪 院方：尊重司法判決
衛福部台北醫院前年8月大火，釀15死14傷慘劇，檢方認定潘姓代理護理長、陳姓護理師未制止病患違規使用電器「超長波床墊」，導致電源線因擠壓彎折而短路釀災，依業務過失致死等罪將2人起訴。新北地院今判潘和陳女過失致死部分無罪，過失傷害部分公訴不受理。台北醫院院方表示，感謝、尊重司法判決。
檢方調查，護理之家有住民生活公約，內容禁止住民使用自備電器用品。不過負責用電安全的陳姓護理師沒有落實按月檢查規定，護理之家負責人兼防火管理人潘姓代理護理長接獲其他護理師反映後，也沒有進一步指示該如何處理。
偵訊時，潘、陳二人稱床墊並非烹煮食材的高功率電器用品，不在檢查項目之內，但檢方調查規定「嚴禁擅自於住房內使用電器用品」。監察院去年針對台北醫院大火的糾正案內容，指「無論屬高功率或低功率產品，悉屬禁止之列，允無例外可循」，因此認定潘、陳二人有過失。
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