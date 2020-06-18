罷韓案涉暴...除了石頭里長他嗆「良心被狗吃」也遭訴

高雄市6月6日辦理罷免前市長韓國瑜投票，投票前紛擾不斷。檢察總長江惠民昨天表示，罷免案相關案件已偵結2案、4人。據了解，其中一案是蘇姓男子不滿罷韓連署攤位，直朝台灣基進黨工作人員叫囂「你們頭腦有問題」、「你們良心被狗吃」，還強搶手機、甚至騎車衝撞。雄檢依強制罪、選罷法等起訴蘇。

起訴指出，蘇男在2月16日晚間騎經大昌一路、豐年街口時，瞥見基進黨吳姓、歐姓志工在擺設罷韓連署攤位，當下撂台語嗆聲「你們頭腦有問題」、「你們良心被狗吃」，還忿恨不平地痛斥「殺人要殺到死」，意味罷韓團體追殺罷免，不忘喊說「台灣是國民黨起家」。

基進黨工作人員見苗頭不對，吳姓志工拿出手機朝蘇錄影，卻惹怒蘇。蘇徒手拍打吳的手機，再順勢強搶，此外，他還騎機車打算衝撞歐姓志工，企圖用強暴手段妨害罷免案連署等。

檢方偵結，認定蘇涉嫌違反選罷法等，依強制、以強暴妨害他人為罷免案連署等罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

江惠民昨天表示，罷免相關案件，檢察機關共受理63案，將109人列為被告查辦，分「選偵」案號偵查的有10件，分「選他」案號偵查的則有53件；有關暴力型態案件有11件、12人，有關賄選案則有32件、49人。暴力案件已偵結2件、起訴4人，其餘仍在偵辦中。