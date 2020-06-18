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喪失議員職務仍持續服務 劉茂群刑事二審無罪感慨發文

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，同案刑事台灣高院今天駁回上訴，獲判無罪，還可上訴。劉茂群服務處人員指出，今天早上還看到她到服務處幫忙，宣判結果出爐後，劉也感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。

劉茂群服務處人員表示，在宣判結果未明前，劉茂群雖然已喪失議員一職，不過她仍持續排行程為民眾服務，連服務處人員都勸她「可以去走走、散散心」，但只要有民眾向劉預約諮詢，她就會現身在服務處協助民眾，讓服務處人員都相當不捨。據了解，劉茂群雖喪失議員職務，但仍會協助議會事宜，且服務處服務仍不間斷。

劉茂群今天（18日）於臉書寫下，這段煎熬難捱的期間，只能以「感謝再感謝」的心情報答所有關心她的好朋友，感恩無時不刻、不棄不離的支持及打氣，這份恩情她銘記在心。對於今天的刑事二審宣判無罪結果，她除了尊重司法、感謝司法還她清白及公道外，並沒有一絲絲喜悅，雖然這兩年多來的紛紛擾擾，終於「雨過天青」，但此刻的心情相當平靜。

劉茂群說，「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」這句話，經過了漫長的司法試煉，好似「從前種種，譬如昨日死；以後種種，譬如今日生」，自此以後，她還是一本初衷，抱持為八德市民服務態度，而且永遠不會改變。對於這場突如其來的官司，她自始至終坦然面對，爭的是社會的正義公理，並非個人名聲利益。

劉一再陳述「我一生清清白白，絕對沒有任何賄選的意圖」，她做的事情，就是一如往常在逢年過節期間對於長輩的尊重，如今司法已經釐清事實及真相，對於過去只因聊表過節心意所導致的是是非非，她不會後悔，但往後一定會更加謹慎小心。劉說，接受了選民的付託，當選了桃園市議會第二屆市議員，自知責任重大，面臨司法問題的期間，仍然不敢稍有懈怠。

刑事二審宣判無罪，劉茂群心情終於放下一顆石頭，雖然因民事當選無效，她離開了議員職務，但仍然會持續服務八德市民，再次謝謝所有關心茂群的好朋友，沒有你們的支持，很難撐到今天。劉誓言，只要八德需要她，她將以她的專業，繼續為弱勢、榮民服務，「哪裡需要我，我就會在那裡」，未來她會更積極為大家服務，爭取權益，再次感謝一路相伴的好朋友、邱奕勝議長、萬立委美玲、國民黨團、侯友宜市長、朱立倫市長、謝謝你們，更感謝園桌得好夥伴的精神支持讓我變得可以不一樣！

劉茂群服務處。記者陳夢茹／攝影
劉茂群服務處。記者陳夢茹／攝影
二審刑事判無罪後，劉感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。圖／截自劉茂群臉書
二審刑事判無罪後，劉感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。圖／截自劉茂群臉書
二審刑事判無罪後，劉感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。圖／報系資料照片
二審刑事判無罪後，劉感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。圖／報系資料照片

司法 當選無效 賄選

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