喪失議員職務仍持續服務 劉茂群刑事二審無罪感慨發文

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，同案刑事台灣高院今天駁回上訴，獲判無罪，還可上訴。劉茂群服務處人員指出，今天早上還看到她到服務處幫忙，宣判結果出爐後，劉也感慨的在臉書寫下「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」。

劉茂群服務處人員表示，在宣判結果未明前，劉茂群雖然已喪失議員一職，不過她仍持續排行程為民眾服務，連服務處人員都勸她「可以去走走、散散心」，但只要有民眾向劉預約諮詢，她就會現身在服務處協助民眾，讓服務處人員都相當不捨。據了解，劉茂群雖喪失議員職務，但仍會協助議會事宜，且服務處服務仍不間斷。

劉茂群今天（18日）於臉書寫下，這段煎熬難捱的期間，只能以「感謝再感謝」的心情報答所有關心她的好朋友，感恩無時不刻、不棄不離的支持及打氣，這份恩情她銘記在心。對於今天的刑事二審宣判無罪結果，她除了尊重司法、感謝司法還她清白及公道外，並沒有一絲絲喜悅，雖然這兩年多來的紛紛擾擾，終於「雨過天青」，但此刻的心情相當平靜。

劉茂群說，「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」這句話，經過了漫長的司法試煉，好似「從前種種，譬如昨日死；以後種種，譬如今日生」，自此以後，她還是一本初衷，抱持為八德市民服務態度，而且永遠不會改變。對於這場突如其來的官司，她自始至終坦然面對，爭的是社會的正義公理，並非個人名聲利益。

劉一再陳述「我一生清清白白，絕對沒有任何賄選的意圖」，她做的事情，就是一如往常在逢年過節期間對於長輩的尊重，如今司法已經釐清事實及真相，對於過去只因聊表過節心意所導致的是是非非，她不會後悔，但往後一定會更加謹慎小心。劉說，接受了選民的付託，當選了桃園市議會第二屆市議員，自知責任重大，面臨司法問題的期間，仍然不敢稍有懈怠。