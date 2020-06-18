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賭性堅強！藏身寸草難長的山區 烈日下搭黑紗網聚賭
台南新化警分局左鎮分駐所獲報，有接駁車接送民眾於露天農地聚賭，立即由分局調集督察組、偵查隊等警力約20名，昨天下午近6點在左鎮區草山里草山1號旁露天農地搭建黑帆布下，破獲隱身在農地中天九牌賭場，全案訊後依涉嫌刑法賭博罪移送臺南地檢偵辦。
「賭性堅強」！令人驚訝。新化警方表示，新冠肺炎疫情雖已趨緩，但近日天氣相當炎熱，對於賭客在簡易搭建黑紗網遮烈日環境下聚賭，
警方昨天下午5點50分許調集人員前往，現場查獲涉嫌主持的王姓場主1人、把風2人、賭客32人等共計35人，並當場查扣賭資1萬1千元，賭具天九牌一副、骰子28顆、計時器1臺、號碼夾1批。
新化警分局長許芳毅表示，為避免職業賭場於本轄流竄，要求所屬各單位加強轄內空屋、工寮、農地等易藏匿職業賭場之處所，查察及情資蒐報反應，以防杜不法，呼籲民眾切莫以身試法，警方會雷厲風行查緝不法情事。
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