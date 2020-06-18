快訊

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

使用葉克膜33天、住院75天！ 新冠肺炎重症患終出院

影／無明顯壓制入水證據 王忠義殺母更一審判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審，台中高分院更一審今天以法醫解剖王的母親，查出出血部位的皮膚及皮下組織無外傷，極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓制入水的證據，因此判決王忠義無罪。台中高分檢表示將等到收到判決書，再決定是否上訴。

南投地檢署查出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧生病的父親，2014年5月底，將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間，假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王蔡秀猜之背、腰部四、五下，使母親跌落溪中再下水以手按壓其頭部入水，又以雙肘抵住母親左右肩膀往下頂壓至王蔡秀猜溺斃，將王忠義判處無期徒刑。至於王忠義殺父部分，去年經最高法院馭回，王被控殺父已無罪確定。

王忠義被控殺害母親王蔡秀猜部分，一審被判無期徒刑，二審改判無罪，檢察官不服提起上訴後，再經最高法院就此部分撤銷發回更審，台中高分院更一審的審理範圍僅限於王忠義殺害母親部分。

更一審查出，王忠義、陳麗雅夫婦在案發前，仍有零星工作收入，累計有63萬餘元，2人所積欠銀行卡債，雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在2007年以前債務，已成為銀行呆帳，無法對被告二人執行到任何財產。因此認為檢察官起訴二人為詐領50萬保險金而殺害自己母親，動機牽強。

王母遺體經法醫相驗、解剖未發現有人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯人為外傷。解剖所發現右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師潘至信審理中提出顯微鏡檢查結果，確認為橫紋肌斷裂所造成出血，出血部位相對之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能是單純意外落水溺斃。

再者，最高法院質疑王蔡秀猜頭部有無對撞傷、腦挫傷？及左右肩部出血傷是否屬鈍性傷？有無可能係因被壓制入水時掙扎而產生？。經更一審分別函詢法務部法醫研究所、台大醫學院法醫研究所，回覆略以：

死者經解剖結果，無顱骨骨折，無顱內出血，無腦挫傷(包括無對撞傷)，亦未見濔漫性軸突損傷，經肉眼觀察及顯微鏡檢查均未發現有對撞傷及腦挫傷。亦即王蔡○猜頭部之傷勢，是存在於顱骨外、頭皮下之損傷，並非存在於顱骨內之腦挫傷或對撞傷。

死者有左右肩部肌肉出血及右上背肌肉出血，因體表無擦傷或挫傷，而內部有肌肉出血，其傷勢雖可屬鈍力傷，但經解剖、肉眼觀察及顯微鏡觀察，尚無死者明顯被壓制(壓砸或擠壓背部)入水的證據。更一審基於「無罪推定」原則，改判王忠義無罪。

南投縣民王忠義被控殺母，台中高分院更一審今天以法醫認王的母親，極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓制入水的證據，因此判決王忠義無罪。記者白錫鏗／攝影
南投縣民王忠義被控殺母，台中高分院更一審今天以法醫認王的母親，極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓制入水的證據，因此判決王忠義無罪。記者白錫鏗／攝影

檢察官 保險 台大

延伸閱讀

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

影／王忠義被控殺父母二審無罪 更一審今仍判無罪

殺女友辱屍 「台大宅王」更二審判無期徒刑

台大宅王賠上千萬也無法彌補 更二審重判無期徒刑

相關新聞

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

台北醫院附設護理之家前年8月大火，釀15死14傷慘劇，潘姓代理護理長和陳姓護理師被依業務過失致死、過失傷害等罪起訴，經新...

葉世文辯秘書核銷錯誤百出害入罪 檢：以為刷國旅卡啊

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費，桃園地院依利用...

政院拍版！無辜被告沒入監也可獲補償 舊案也可申請

行政院院會今通過司法院函請會銜的刑事補償法部分條文修正草案，大幅放寬刑事補償適用範圍，因偵查、審判過程或判決結果，未受人...

影／王忠義被控殺父母二審無罪 更一審今仍判無罪

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪（已確定），殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審以法醫解剖王的母親，查出出...

賭性堅強！藏身寸草難長的山區 烈日下搭黑紗網聚賭

台南新化警分局左鎮分駐所獲報，有接駁車接送民眾於露天農地聚賭，立即由分局調集督察組、偵查隊等警力約20名，昨天下午近6點...

影／無明顯壓制入水證據 王忠義殺母更一審判無罪

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審...

讓你知道花心代價！醋女狠刺男友...硬搶手機找證據

高雄市鄭姓女子懷疑楊姓男友劈腿，兩人大吵後不歡而散，女方繞回楊住處樓下，掏出預藏的水果刀狠桶楊胸、腹部2刀；行凶後，她不...

影／男子否認恐嚇市議員 供稱打「抱大腿」選錯「保」

民進黨新北市議員張志豪昨在議會質詢，新北市長侯友宜不知道蔡英文總統到九份，是不是新聞局失職，未料開始在粉絲專頁、網路遭網...

議員質詢侯友宜未陪總統 遭恐嚇「大腿要保好」警逮人

民進黨新北市議員張志豪昨在議會質詢，新北市長侯友宜不知道蔡英文總統到九份，是不是新聞局失職，未料開始在粉絲專頁、網路遭網...

夫妻家中爆口角 老翁持刀砍92歲岳母遭起訴

台北市翁姓老翁今年5月間清晨在松山區住處與妻子發生口角，涉嫌持水果刀砍傷勸架的92歲花姓岳母，被檢方向法院聲請羈押獲准。...

台東首位因散布不實疫情訊息 遭法院判罰2萬元

台東一名黃姓民眾，在LINE群組散布不實疫情訊息被檢舉，經警方偵辦移送，案經台東地檢署偵結，地院法官日前判罰新台幣2萬元...

台南員警抓賭逮4人各罰3000元 法官認無抽頭營利判免罰

丁姓、呂姓、李姓、余姓4名男子今年5月25日晚間9時15分，在陳姓友人台南市租屋處玩「十三張」，員警持搜索票搜索，當場查...

熱門新聞

隋棠臉書發文指稱學童遭性侵 屏縣府發聲明澄清

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

律師狠罵「表現近乎弱智」 連千毅最後一次開庭不說了

失控師用圖釘刺童手背8下 幼兒園道歉解聘老師

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。