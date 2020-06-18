影／無明顯壓制入水證據 王忠義殺母更一審判無罪

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審，台中高分院更一審今天以法醫解剖王的母親，查出出血部位的皮膚及皮下組織無外傷，極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓制入水的證據，因此判決王忠義無罪。台中高分檢表示將等到收到判決書，再決定是否上訴。

南投地檢署查出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧生病的父親，2014年5月底，將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間，假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王蔡秀猜之背、腰部四、五下，使母親跌落溪中再下水以手按壓其頭部入水，又以雙肘抵住母親左右肩膀往下頂壓至王蔡秀猜溺斃，將王忠義判處無期徒刑。至於王忠義殺父部分，去年經最高法院馭回，王被控殺父已無罪確定。

王忠義被控殺害母親王蔡秀猜部分，一審被判無期徒刑，二審改判無罪，檢察官不服提起上訴後，再經最高法院就此部分撤銷發回更審，台中高分院更一審的審理範圍僅限於王忠義殺害母親部分。

更一審查出，王忠義、陳麗雅夫婦在案發前，仍有零星工作收入，累計有63萬餘元，2人所積欠銀行卡債，雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在2007年以前債務，已成為銀行呆帳，無法對被告二人執行到任何財產。因此認為檢察官起訴二人為詐領50萬保險金而殺害自己母親，動機牽強。

王母遺體經法醫相驗、解剖未發現有人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯人為外傷。解剖所發現右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師潘至信審理中提出顯微鏡檢查結果，確認為橫紋肌斷裂所造成出血，出血部位相對之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能是單純意外落水溺斃。

再者，最高法院質疑王蔡秀猜頭部有無對撞傷、腦挫傷？及左右肩部出血傷是否屬鈍性傷？有無可能係因被壓制入水時掙扎而產生？。經更一審分別函詢法務部法醫研究所、台大醫學院法醫研究所，回覆略以：

死者經解剖結果，無顱骨骨折，無顱內出血，無腦挫傷(包括無對撞傷)，亦未見濔漫性軸突損傷，經肉眼觀察及顯微鏡檢查均未發現有對撞傷及腦挫傷。亦即王蔡○猜頭部之傷勢，是存在於顱骨外、頭皮下之損傷，並非存在於顱骨內之腦挫傷或對撞傷。