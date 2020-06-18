桃市議員劉茂群當選無效 賄選案二審仍判無罪
遭判當選無效確定的國民黨前桃園市議員劉茂群，刑事被控賄選案，台灣高院今天駁回上訴，仍判她無罪，還可上訴。此案形成刑事無罪、民事卻判確定當選無效應解職的矛盾情形。
判決指出，劉茂群在2018年大選前，涉嫌委託助理到某社區贈送單價新台幣700多元的蘋果禮盒給當選的社區委員，遭檢察官起訴並提出當選無效之訴。
民事當選無效之訴部分，一審判劉茂群當選無效，經上訴，二審台灣高等法院10日駁回上訴，全案確定。
刑事賄選部分，一審合議庭勘驗證人的對話錄音，並未發現有提到「票投劉茂群」，對是否有「請給予劉茂群議員多多支持」等語也有疑義，也有證人表明，禮盒不會影響自己投票意願。而劉茂群的助理在交付時也未提到選舉，合議庭認為禮盒不足以動搖投票意向。
一審合議庭表示，另有證人指出，劉茂群歷來就會在委員當選、年節及生日時，以禮盒祝賀，這次的蘋果禮盒價格沒有高出以往多少，也未悖離一般社會尺度，可說是民主政治、開放社會下民間社團或政治人物的「正常生態」，難以認定劉茂群主觀有行賄犯意，因此判劉茂群與呂姓女助理無罪。
檢方不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍維持無罪判決，檢方不服還可上訴，但須符合刑事妥速審判法的規定。
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