快訊

安心旅遊7月上路每房補助1千離島再加碼 配合旅館看這

新增1名境外移入個案 指揮中心今15:00臨時記者會說明

桃市議員劉茂群當選無效 賄選案二審仍判無罪

中央社 / 台北18日電

遭判當選無效確定的國民黨前桃園市議員劉茂群，刑事被控賄選案，台灣高院今天駁回上訴，仍判她無罪，還可上訴。此案形成刑事無罪、民事卻判確定當選無效應解職的矛盾情形。

判決指出，劉茂群在2018年大選前，涉嫌委託助理到某社區贈送單價新台幣700多元的蘋果禮盒給當選的社區委員，遭檢察官起訴並提出當選無效之訴。

民事當選無效之訴部分，一審判劉茂群當選無效，經上訴，二審台灣高等法院10日駁回上訴，全案確定。

刑事賄選部分，一審合議庭勘驗證人的對話錄音，並未發現有提到「票投劉茂群」，對是否有「請給予劉茂群議員多多支持」等語也有疑義，也有證人表明，禮盒不會影響自己投票意願。而劉茂群的助理在交付時也未提到選舉，合議庭認為禮盒不足以動搖投票意向。

一審合議庭表示，另有證人指出，劉茂群歷來就會在委員當選、年節及生日時，以禮盒祝賀，這次的蘋果禮盒價格沒有高出以往多少，也未悖離一般社會尺度，可說是民主政治、開放社會下民間社團或政治人物的「正常生態」，難以認定劉茂群主觀有行賄犯意，因此判劉茂群與呂姓女助理無罪。

檢方不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍維持無罪判決，檢方不服還可上訴，但須符合刑事妥速審判法的規定。

劉茂群服務處。記者陳夢茹／攝影
劉茂群服務處。記者陳夢茹／攝影

當選無效 台灣高等法院 賄選

延伸閱讀

影／王忠義被控殺父母二審無罪 更一審今仍判無罪

高等法院駁回市場派上訴 大同：有助維護公司名譽

大同：高院駁回市場派上訴人聲請

雄中學聯會長當選無效提申訴 18日重選延期

相關新聞

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

台北醫院附設護理之家前年8月大火，釀15死14傷慘劇，潘姓代理護理長和陳姓護理師被依業務過失致死、過失傷害等罪起訴，經新...

拍片被騙180萬破案 澎恰恰：人講信用沒想那麼多

藝人澎恰恰為拍片向吳姓男子借貸1千萬元，支付180萬元手續費後聯繫不上對方，未拿到借貸款項；刑事局拘提吳及提供人頭帳戶的...

葉世文辯秘書核銷錯誤百出害入罪 檢：以為刷國旅卡啊

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費，桃園地院依利用...

喪失議員職務仍持續服務 劉茂群刑事二審無罪感慨發文

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，民事二審宣判當選無效定讞，同案刑事台灣高院今天駁回上訴，獲判無罪，還可上訴。劉茂群服務處...

台北醫院大火15死 無罪理由出爐

台北醫院附設護理之家前年8月大火，釀15死14傷慘劇，潘姓代理護理長和陳姓護理師被控過失致死等罪，經新北地院審理，今均獲...

桃市議員劉茂群當選無效 賄選案二審仍判無罪

遭判當選無效確定的國民黨前桃園市議員劉茂群，刑事被控賄選案，台灣高院今天駁回上訴，仍判她無罪，還可上訴。此案形成刑事無罪...

疑躲警方路檢逆向撞騎士肇逃 無照男辯：要去就醫

黃姓男子今年3月，疑似為了逃避警方路檢，竟在北市士林區重陽橋機車引道，逆向行駛，直接撞上吳姓騎士，甚至肇事逃逸，辯稱「要...

賭性堅強！藏身寸草難長的山區 烈日下搭黑紗網聚賭

台南新化警分局左鎮分駐所獲報，有接駁車接送民眾於露天農地聚賭，立即由分局調集督察組、偵查隊等警力約20名，昨天下午近6點...

影／無明顯壓制入水證據 王忠義殺母更一審判無罪

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審...

讓你知道花心代價！醋女狠刺男友...硬搶手機找證據

高雄市鄭姓女子懷疑楊姓男友劈腿，兩人大吵後不歡而散，女方繞回楊住處樓下，掏出預藏的水果刀狠桶楊胸、腹部2刀；行凶後，她不...

影／男子否認恐嚇市議員 供稱打「抱大腿」選錯「保」

民進黨新北市議員張志豪昨在議會質詢，新北市長侯友宜不知道蔡英文總統到九份，是不是新聞局失職，未料開始在粉絲專頁、網路遭網...

政院拍版！無辜被告沒入監也可獲補償 舊案也可申請

行政院院會今通過司法院函請會銜的刑事補償法部分條文修正草案，大幅放寬刑事補償適用範圍，因偵查、審判過程或判決結果，未受人...

熱門新聞

懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

律師狠罵「表現近乎弱智」 連千毅最後一次開庭不說了

失控師用圖釘刺童手背8下 幼兒園道歉解聘老師

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。