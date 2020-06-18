讓你知道花心代價！醋女狠刺男友...硬搶手機找證據

高雄市鄭姓女子懷疑楊姓男友劈腿，兩人大吵後不歡而散，女方繞回楊住處樓下，掏出預藏的水果刀狠桶楊胸、腹部2刀；行凶後，她不顧楊男無力癱軟，只顧著奪取楊的手機「查對話紀錄」，還用楊的臉書帳號發言「讓你知道不是什麼女人你都惹得起的」。高雄高分院考量鄭女獲原諒，殺人未遂罪部分改減輕判5年半，強制罪部分處有期徒刑3月，得易科罰金，全案還能上訴。

據悉，鄭女患身心方面的疾病，長期有憂鬱、失眠等症狀及自殺意念，但一審合議庭認為，她犯案後還發文留言，可見她目的、動機一致，全程意識清楚，並未受身心疾病干擾。

判決指出，鄭女前年9月與楊男相約西子灣約會，但楊疑與另名女子互傳訊息，惹得鄭女醋勁大發，兩人大吵一架後不歡而散。鄭女嚥不下氣，隔天凌晨又約楊在住處樓下見面；楊男不疑有他下樓，沒想到，才一碰到面，鄭女就掏出預藏的水果刀狠刺他胸、腹部及左手臂。

楊男負傷向社區警衛保全求救，還傳訊息通知楊姓女友人。鄭女追上前，察覺楊手機不斷有傳訊息的聲音，一把搶奪楊男口袋中的手機，「要看清楚他跟其他女子的聊天內容」，之後開車離開現場。

鄭女行凶後，不僅撥電話給張女嗆聲「我已捅了楊2刀，要讓他死」，還用楊的臉書帳號發文「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該。」之後警方循線到男子逮捕鄭女。

重傷的楊男在警衛協助下送醫急救，經診斷，他胸部、肝臟受穿刺傷併左心室破裂，且心包填塞、橫膈膜破裂；醫師判斷，若當下不採取緊急手術，可能會有生命危險，立刻安排左心室心臟修補及橫膈膜修補等手術。幸好楊男及時獲急救，才撿回一命，術後轉加護病房觀察，住院2周後才出院。

即使鄭女再三狡辯沒有殺人意圖，「只想嚇嚇他，結果因楊來搶水果刀，才在拉扯中誤傷」，但一審合議庭指出，鄭女刺傷楊男胸腹部等人體重要器官，非但沒收手，反而抽出刀刃反刺向他手臂，顯見下手極重，足以致人於死地；況且，鄭女犯案後還發文，與一般誤傷他人時的反應大不相同，顯然，她有殺人意圖，不採信卸責辯詞。

高雄地院一審依殺人未遂、強制等罪，判處鄭女應執行有期徒刑7年10月；鄭女不服量刑提上訴。高雄高分院審理，認為鄭女無疑犯殺人未遂、強制罪，但原審僅認為她單純因感情糾紛犯案，未考慮她因懷疑楊男有第三者，先玩弄她感情，又深夜約她到西子灣，卻在凌晨時分逕自離去，絲毫不顧她安危，受刺激下才持刀行凶。