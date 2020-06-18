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影／男子否認恐嚇市議員 供稱打「抱大腿」選錯「保」
民進黨新北市議員張志豪昨在議會質詢，新北市長侯友宜不知道蔡英文總統到九份，是不是新聞局失職，未料開始在粉絲專頁、網路遭網友謾罵，今甚至恐嚇「你的大腿要保好」。張志豪今情緒激動的表示，自己有家庭與小孩，對非理性恐嚇感到遺憾，昨由服務處主任代表至新北市刑大報案提告。
市刑大依據臉書留言追查，今天上午在宜蘭查獲涉嫌留言恐嚇市議員的32歲張姓男子。
張姓男子到案後否認恐嚇市議員，是覺議員質詢新北市長侯友宜太是「假鬼假怪」，強調是電腦打字時選錯字，原本是要是寫「抱」大腿，但選錯字，變成「保」大腿。
市刑大訊問後請示新北地檢署檢察官，指示以依恐嚇罪嫌函送，張姓男子於警詢後，今天中午已由新北市刑大離開時，面對記者追問，一語不發，只露出無奈的表情。
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