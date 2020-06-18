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葉世文辯秘書核銷錯誤百出害入罪 檢：以為刷國旅卡啊

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費，桃園地院依利用職務機會詐取財物罪判8年徒刑，褫奪公權7年。高等法院今上午辯論終結，葉澄清是下屬核銷錯誤才引起這麼大的誤會，「沒做的事懇請還我清白」；高檢署公訴檢察官陳孟黎批葉敗壞官箴，請求從重量刑。

葉世文（72歲）2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長，2013年7月至2014年5月任桃園縣副縣長；他因林口、八德合宜住宅案、財產來源不明罪而被判刑14年定讞，現在台中外役監服刑。

葉被控在營建署長任內指示署長室主任李秋芳，拿商店開的空白收據以「便餐」為由，詐領2萬4200元的特別費。擔任桃園副縣長期間，葉又利用同樣手法，從2013年10月2日至翌年1月22日止，多次以支付包括總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐、購買人參蜆精禮盒、咖啡機，贈送雪霸國家公園管理處長等名義，透過副縣長室秘書製作核銷便箋，詐得9萬8679元特別費、縣政業務費。

檢方偵訊時，葉坦承在便箋簽名，但否認詐領，他辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費、縣政業務的核銷流程，都是秘書在處理。李秋芳證稱，葉任署長時常會催促她幫忙核銷特別費，還會和秘書室詢問金額，葉被查出有以贈送她禮盒的名義請款，實際自己並未收到禮盒；副縣長秘書說，葉會交付收據、發票核銷請款。也有餐廳店家說，葉不曾消費，但縣府秘書有陣子常來訂便當，還索取空白發票。

檢方傳李鴻源、洪嘉鴻作證，兩人都表示未和葉世文在他收據上所載的時間一起用餐，比對李鴻源當時公開行程、新聞報導及內部出差申請單，證明李當晚9點視察新竹縣府春安工作。

高院今更新審理，葉頻喊冤枉，否認犯罪。葉表示，擔任署長期間，請秘書核銷一些實際的消費，但未指示或拿空白收據要求核銷；當副縣長時也一樣，他指「秘書是新手」，不曉得核銷的手續，才會把沒參加的人列入參加名單，引起了這麼大的誤會。

檢察官陳孟黎認為自2007年起，支用特別費必須與公務有關，行政機關最重視廉潔，批「這是預算執行，不是刷國旅卡」，指如果是出去玩，難道可以用特別費嗎？質疑葉世文夫妻去太魯閣國家公園管理處「也算是公務行程？」

葉世文的律師洪士棻則表示，葉去花東看老同事，是因他負責桃園航空城計畫，希望能順便扶助原住民，當時有實際消費。洪女說，如果真的要虛報，怎麼可能填大家都知道行程的官員，這顯示底下的製作錯誤百出，葉遭冤枉；而特別費、縣務費未限制一定要與公務有關，就算假日也會支用。

葉世文在最後陳述時說，因為自己犯錯而付出了很大的代價，但本案是下屬填寫錯誤造成，像營建署1年預算高達1600億，他不可能為了幾千元來報銷，他年齡大了，沒做的事盼還清白。高院定7月14日宣判。

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費。台灣高等法院今辯論終結，葉澄清問題是出在下屬核銷錯誤百出，否認不法。記者王宏舜／攝影
營建署前署長、桃園前副縣長葉世文涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費。台灣高等法院今辯論終結，葉澄清問題是出在下屬核銷錯誤百出，否認不法。記者王宏舜／攝影

葉世文 李鴻源 太魯閣國家公園 國旅卡

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