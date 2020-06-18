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政院拍版！無辜被告沒入監也可獲補償 還可回溯兩年

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導

行政院院會今通過司法院函請會銜的刑事補償法部分條文修正草案，大幅放寬刑事補償適用範圍，因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束的無辜受害人，其人身自由以外的人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，亦可以聲請刑事補償，且修法公布後回溯適用2年。

因應司法改革國是會議決議減低冤案發生與強化救濟機制，司法院擬具刑事補償法修正草案送行政院會銜，今日經行政院院會通過。

法務部指出，此次修法大幅放寬刑事補償之適用範圍，依特別救濟程序裁判無罪確定前，經有罪判決判處死刑、無期徒刑或未宣告緩刑之有期徒刑確定，除人身自由受拘束的無辜受害人本得請求補償外，未來因偵查、審判過程或判決結果，未受人身自由拘束之無辜受害人，其人身自由以外之人格法益有重大損失，且無法聲請國家賠償時，亦可以聲請刑事補償，且修法公布後回溯適用2年，使無辜受害人得追溯請求補償，以強化救濟機制。

至於補償金支付之方式，也增訂可以請求分期支付。同時，使受理補償事件的機關得以彈性審酌補償金額，就無辜受害人已繳罰金、易科罰金、沒收或追徵有拍賣物賣得價金等情形，修正給予一至二倍之補償金額，以具體平復損害。

政委羅秉成昨受訪表示，現行被冤枉的被告若沒被執行刑期或沒被羈押，就無法獲得補償，這次修法把不足之處補償，未來只要獲改判無罪，即可申請補償，算是比較進步的立法。

羅秉成受訪表示，現行被冤枉的被告若沒被執行刑期或沒被羈押，就無法獲得補償，這次修法把不足之處補償，算是比較進步的立法，如果有人被冤枉，就算人身自由沒有被限制，對人格權還是有影響，因此修法新增條文讓被告在判決確定後，無辜受害人得追溯請求不同級距的定額補償。

羅秉成也舉司改國是會議成員陳龍綺為例，陳龍綺在2009年被控乘機性交罪，直到2013年判刑4年確定，但後經申請再審，2014年獲改判無罪，可因從未被羈押，有期徒刑也尚未執行，無法申請任何賠償，這次修法就是要類似情形的無辜受害者也有申請補償的機會。

行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院會後記者會。圖／行政院提供

司法院 行政院 補償金

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