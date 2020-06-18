台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

台北醫院附設護理之家前年8月大火，釀15死14傷慘劇。圖／報系資料照片

台北醫院附設護理之家前年8月大火，釀15死14傷慘劇，潘姓代理護理長和陳姓護理師被依業務過失致死、過失傷害等罪起訴，經新北地院審理，過失致死部分今天獲判無罪，過失傷害部分公訴不受理。可上訴。

檢警調查，這起火警發生在8月13日凌晨4時許，起火原因是住民使用的超長波床墊因電源線擠壓彎折，電氣異常短路，導致數千度高溫引燃床墊、床單等物，再進一步向四周延燒。

調查人員發現死者分散樓層各處，研判起火房間的濃煙除了從房門口向外擴散，還有從天花板和樓頂板的夾層空間，以及空調聯通管線竄到其他房間，傷亡主因是吸入火災時的一氧化碳等煙塵導致。

檢方調查，護理之家有住民生活公約，內容禁止住民使用自備電器用品，但負責用電安全的陳姓護理師沒有落實按月檢查規定，而身為護理之家負責人兼防火管理人的潘姓代理護理長接獲其他護理師反映床墊一事後，也沒有向上陳報或進一步指示該如何處理。

偵訊時，潘、陳二人辯稱床墊並非烹煮食材的高功率電器用品，不在檢查項目之內，但檢方調查規定「嚴禁擅自於住房內使用電器用品」，監察院一○八年二月十八日針對台北醫院大伙的糾正案內容也指「無論屬高功率或低功率產品，悉屬禁止之列，允無例外可循」，因此認定潘、陳二人有過失。