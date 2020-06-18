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台東首位因散布不實疫情訊息 遭法院判罰2萬元
台東一名黃姓民眾，在LINE群組散布不實疫情訊息被檢舉，經警方偵辦移送，案經台東地檢署偵結，地院法官日前判罰新台幣2萬元，如易服勞役，以1仟元折算1日。
判決出指出，黃民今年3月僅因於市場聽聞民眾談論有人發燒，未經查證即在LINE通訊軟體群組中散布傳染病流行疫情不實消息，引起社區民眾恐慌及醫療機構困擾。
經他人檢舉，警方偵辦移送，檢察官偵結聲請簡易判決，法官審理時黃坦承犯行，審酌黃張貼訊息後即將該則訊息刪除，並於該群組中刊登澄清消息以正視聽，且態度尚可，判罰2萬元。
台東地方法院呼籲目前仍是防疫階段，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心指示及宣導，勿聽信來路不明之訊息，且亦對於未經查證之言論、訊息，切勿隨意發布、轉貼，避免觸法。
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