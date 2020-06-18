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影／王忠義被控殺父母二審無罪 更一審今仍判無罪

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣民王忠義夫妻被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪（已確定），殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審以法醫解剖王的母親，查出出血部位的皮膚及皮下組織無外傷，極可能是意外落水溺斃，判決王忠義無罪，檢察官不服提起上訴，台中高分院更一審今天上午宣判，法官仍判他無罪。可上訴。

合議庭由鄭永玉擔任審判長、受命法官周莉菁、陪席法官卓進仕，今天上午在第15法庭宣判，王忠義、陳麗雅夫婦前往聆聽判決，審判長鄭永玉當庭宣判王忠義無罪，王忠義表示「謝謝法官、謝謝法官包容」。

獲判無罪的王忠義接受媒體採訪，他表示從無期徒刑到無罪，檢察官如果沒有道歉，社會大眾會認為一定用無罪推定，希望媒體探討，他希望起訴檢察官道歉，並批「要嘛就是職能不足」或「過度本位主義」，明知可能造冤案，還是一意孤行。

王忠義表示，他在最終判決確定後會爭取應有的權利，這對台灣司法界都有幫助，至於是否提出國賠？他表示，這是台灣公民及國民應有的權利。

南投地檢署查出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧生病的父親，2014年5月底，將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間，假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王蔡秀猜之背、腰部四、五下，使母親跌落溪中再下水以手按壓其頭部入水，又以雙肘抵住母親左右肩膀往下頂壓至王蔡秀猜溺斃，將王忠義判處無期徒刑。

二審查出，王忠義、陳麗雅夫婦在案發前，仍有零星工作收入，累計有63萬餘元，2人所積欠銀行卡債，雖有45萬餘元未繳，但均屬發生在2007年以前債務，已成為銀行呆帳，無法對被告二人執行到任何財產。因此認為檢察官起訴二人為詐領50萬保險金而殺害自己母親，動機與常理有違。

王母遺體經檢察官、法醫師相驗、解剖未發現有人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯人為外傷。解剖所發現右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師潘至信審理中提出顯微鏡檢查結果，確認為橫紋肌斷裂所造成出血，出血部位相對之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能是單純意外落水溺斃。

法官勘驗警詢錄音結果，王忠義雖曾自白頂撞母親落水，再下水壓至溺斃。但觀察他當日警詢前段約3小時，均否認犯行，警方則不斷以「二個人關跟一個人關是不一樣，你都受不了，你太太怎麼受得了，小孩會被安置」等話語勸誘自白。

王忠義自白後，頻頻詢問這樣講，陳麗雅是否就沒事了，等警方告知未必對陳麗雅有利後，王忠義隨即否認自白內容。其自白之任意性，還有可疑之處，且其該段自白內容，與解剖所呈現之傷不相符，這段自白之憑信性亦有可疑。

合議庭調查結果，認檢察官所提出的證據，並不能讓法官認定王忠義有罪。因此維持原審對陳麗雅無罪判決，改判王忠義無罪。

台中高分檢檢察官不服，認定是外力所致，查出他載走病重的父親，用鈍器重擊父頭部致死；而王母頭部左前額撕裂傷，是鈍力傷，傷口還有沙子，認定王忠義從後抓住母親往水裡壓制撞到水裡硬物溺斃，遂提起上訴，由台中高分院更一審法官審理，合議庭法官判王忠義無罪。

南投縣民王忠義被控殺母，台中高分院更一審今天判決他無罪，他感謝法官的包容，並表示希望檢察官道歉，以及案子確定後，爭取公民應有的權益。記者白錫鏗／攝影
南投縣民王忠義被控殺母，台中高分院更一審今天判決他無罪，他感謝法官的包容，並表示希望檢察官道歉，以及案子確定後，爭取公民應有的權益。記者白錫鏗／攝影

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