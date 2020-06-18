詐騙話術再翻新 謊稱投資房地產婦人險被騙百萬元

台南市50歲陳姓婦人在網路上認識自稱是房地產投資客，LINE她聲稱北部有塊土地可投資開發房地產，陳信以為真，前往中西區民生路某銀行要匯款港幣34萬8000元，折合台幣130多萬元至指定帳戶，由於金額龐大銀行驚覺有異報警及時攔阻。

陳姓婦人說，她本月在網路上找到投資志同道合的網友，留下自己的通訊軟體帳號，自稱房地產投資客男網友和她聯繫且提供投資房地產方案，她認為投資機會不可失，前天聽從對方指示前往中西區民生路銀行行，欲匯款港幣34萬8000元至其指定帳戶至指定帳戶。

由於匯款金額龐大，引起承辦銀行行員注意，主動關懷提問，陳姓婦人對投資內容及標的即支支唔唔，只說在台灣北部，確實地點確答不出來，通報警方協助攔阻，在銀行行員與警方共同努力勸說下，終於打消匯款的念頭