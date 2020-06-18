台南員警抓賭逮4人各罰3000元 法官認無抽頭營利判免罰

丁姓、呂姓、李姓、余姓4名男子今年5月25日晚間9時15分，在陳姓友人台南市租屋處玩「十三張」，員警持搜索票搜索，當場查扣撲克牌、賭資2萬7500元，警方依違反社會秩序維護法各裁3000元，丁等人聲明異議，新市簡易庭認現場未抽頭營利且非職業賭場，撤銷原處分，判免罰。

丁等4人主張，社會秩序維護法第84條規定非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，所謂「職業賭博場所」須具有「營利性」的賭博場所，但他們與租屋者陳姓男子均朋友，有時會在租屋處相聚泡茶聊天，或玩「十三張」消遣，並無抽頭營利，該租屋處並非職業賭博場所，現場也無抽頭情事，4人並無違反社會秩序維護法第84條行為。

新市簡易庭認為，4人警詢時均否認有何違反社會秩序維護法行為，他們雖有在場賭博，和租屋者均是朋友，到場後他們先聊天泡茶，有人提議才以撲克牌把玩俗稱「十三張」，現場並未抽頭，租屋處並非職業賭博場所。

陳姓租屋者證稱，房屋是他承租做房地產二胎貸款及朋友聊天聚會使用，事發當時他並不在場，是警方通知後才知道丁等4人在現場賭博，他並未在該處經營職業賭場，也無在場抽頭。

新市簡易庭指出，現場除丁等4人外，並無派人看守、收取賭金抽頭，抑或職業賭博場所常見的籌碼、帳冊及設置監視器等情事，且無其他積極事證可佐該房屋承租人確有在該處聚賭從中抽頭營利，藉此經營職業賭博場所。