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上班時間約人妻開房間嘿咻 鮮肉「小王」慘賠50萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

黃姓男子前年開始和同公司的人妻交往、發生性行為，兩人還在上班時間相約開房間嘿咻，被人妻老公一狀告上法院，要求賠償精神慰撫金；台北地方法院認為，黃二度向對方丈夫道歉，且有錄音譯文和證人證述，判黃應賠償50萬元，可上訴。

丈夫提告主張，他和妻子結婚多年也有小孩，但黃前年12月開始和妻子交往、接觸，隔年二度發生性行為，雙方還在上班時間約去旅店嘿咻，侵害他的配偶權，要求黃賠償60萬元。

黃抗辯，他坦承有和人妻到旅店開房間，但否認雙方曾發生性行為或交往。

法官認為，黃曾向對方丈夫坦承和人妻發生辦公室戀情，還有接吻，二度向丈夫道歉，若雙方沒有逾越一般交友情形，為何黃會主動坦承和人妻交往、接吻並道歉？

判決指出，人妻在丈夫追問下，也坦承因自身欲求不滿，無法抵抗誘惑，三度答應黃發生性關係；另當天是因認為即將離職，雙方不會再見面，才會同意在上班時間去旅店開房間嘿咻，因此認定黃確實侵害人夫的配偶權，審酌黃的年紀、資力等，判黃應賠償50萬元。

辦公室戀情。示意圖／ingimage
辦公室戀情。示意圖／ingimage

性行為 結婚 離職

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