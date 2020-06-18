上班時間約人妻開房間嘿咻 鮮肉「小王」慘賠50萬元

黃姓男子前年開始和同公司的人妻交往、發生性行為，兩人還在上班時間相約開房間嘿咻，被人妻老公一狀告上法院，要求賠償精神慰撫金；台北地方法院認為，黃二度向對方丈夫道歉，且有錄音譯文和證人證述，判黃應賠償50萬元，可上訴。

丈夫提告主張，他和妻子結婚多年也有小孩，但黃前年12月開始和妻子交往、接觸，隔年二度發生性行為，雙方還在上班時間約去旅店嘿咻，侵害他的配偶權，要求黃賠償60萬元。

黃抗辯，他坦承有和人妻到旅店開房間，但否認雙方曾發生性行為或交往。

法官認為，黃曾向對方丈夫坦承和人妻發生辦公室戀情，還有接吻，二度向丈夫道歉，若雙方沒有逾越一般交友情形，為何黃會主動坦承和人妻交往、接吻並道歉？