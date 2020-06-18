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老臣收5億回扣出獄討退休金 南港輪胎還要付他460萬元

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

南港輪胎6年前爆發內鬼案，前老臣、資材部經理陳啟清收廠商5億餘元回扣，判刑5年定讞；他出獄後提民事訴訟要求公司給付舊制退休金，台北地方法院認為，陳符合勞基法自請退休條件，判南港輪胎應給付460萬餘元，可上訴。

陳啟清1978年任職於南港輪胎，從課長一路幹起，擔任資材部經理時向供應商、報關公司討回扣，從1995年1月至2015年7月共收回扣5.3億元，台北地院依背信罪判刑5年、併科罰金1500萬元；案件上訴，陳突然撤回上訴，全案定讞；陳2016年4月入獄服刑，2018年假釋出獄。

陳啟清提告主張，他出獄後申請勞工保險給付，才知道公司未結清勞退舊制退休金給他，事後申請勞資爭議調解，但公司拒絕給付。

他認為，他從1978年任職南港輪胎，直到2003年止已經符合勞基法連續工作25年的自請退休要件，公司應該給付他460萬餘元；另依照勞動部見解，即使公司解僱他，也不影響他請求退休金的權利。

南港輪胎抗辯，陳啟清升任資材部經理後，雙方轉為委任關係，已不存在僱傭關係，依此計算陳年資僅19年多，不符合勞基法自請退休要件。

公司認為，陳濫用職權收回扣，長期將公司蒙在鼓裡，造成公司重大損失，若他多年違法仍可和其他兢兢業業地勞工一同領退休金，不公平也不適當；若法院認為陳可請求退休金，也應類推適用公務人員退休資遣撫卹法，減少50％金額，以維護公平正義。

南港輪胎另指出，公司2014年7月終止和陳的勞動契約，當日也以掛號寄送相關信函到陳的戶籍地，由陳的兒子簽收，依此計算，陳舊制退休金請求權已逾法定的5年。

法官認為，陳上有長官，下有部屬，且不需負擔經營盈虧，只要提供勞務，公司就有給付報酬，認定雙方除委任關係外，仍有僱傭關係存在。

再者，勞工一旦符合法定退休要件，就已取得請求退休金的權利，不因雇主終止勞動契約而喪失；陳1978年任職南港輪胎，至2003年已連續工作25年以上，符合自請退休要件，認為陳請求公司給付退休金有理。

判決指出，南港輪胎雖認為應減少50%退休金額，但相關法令並無此規定，縱使有人認為法律規定未盡周詳，但此部分屬於立法政策問題，不容法官造法，也無類推適用的餘地，故不採信公司抗辯。

另南港輪胎認為陳罹於請求時效，但陳從2014年7月16日開始被羈押禁見，最快也要2015年3月解除禁見後才能得知被公司寄發信函內容，因此陳提訴訟並未罹於時效。

判決指出，陳請求給付退休金，和他被判刑定讞是兩回事，況且陳已服刑完畢，也和公司和解或以民事訴訟方式確認賠償金額，賠償至少7億元，並無公司抗辯違反誠信原則、濫用權利等狀況，故判決南港輪胎應給付陳460萬餘元。

陳啟清（後）。圖／聯合報系資料照片
陳啟清（後）。圖／聯合報系資料照片

退休金 回扣 民事訴訟

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