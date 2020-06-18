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【重磅快評】司法制度為隨機殺人犯嫌預留脫罪空間？

聯合報 / 主筆室

三月十三日，新北市新店區隨機殺人的王姓犯嫌在車上與妻子口角後，持生魚片刀下車，對臨停騎機車不認識的林姓被害人背部猛捅一刀，無辜的被害人因血胸、休克死亡。王應訊時供稱「有意識拿刀，但無法控制自己行為」，檢方後依殺人罪起訴，求處「最嚴厲之刑」。

昨天，台北地院開庭審理本案，王翻供改口說有殺人故意，並當庭請求做精神鑑定；對被告的請求，法官表示等合議庭評議後再做裁決。王昨天翻供確實相當突兀，事實是他四月十五日移審庭時還說「當時沒有殺人故意，腦袋一片空白…是下意識動作…」。

被告翻供，林姓被害人家屬完全不能接受，被害人下週要做百日，認為這豈非讓被害人無法安寧？被告的律師受訪時不帶情緒，只說「王適用刑法自首規定，會替王聲請精神鑑定，作為量刑依據。」

自六年前五月底發生台北捷運鄭捷隨機殺人案，五分鐘砍殺造成四死二十四傷，全都是無辜的捷運乘客，讓乘客對搭捷運有莫名的恐慌。鄭捷求死意志明確，兩年後伏法，但社會對隨機殺人的陰影卻無絲毫消褪；之後小燈泡案、萬華計程車司機案，鐵路警察李承翰遭狙殺…，隨時可能發生的隨機殺人，讓社會的驚恐升到最高點。

小燈泡案被告王景玉一再以精神鑑定結果躲過一死，社會明確表達無法接受；勇警李承翰遭刺殺，因更名為「思覺失調」的精神鑑定結果，被告一審判決無罪，李承翰老父直搖頭、難以接受的影像，更讓國人視「思覺失調」為怪獸，只要怪獸點頭，隨後必然輕判。未料，李承翰老父抑鬱過世，上訴庭無法出席了。

律師為被告爭取輕判可以理解，就算是十惡不赦，律師也當全力爭取權益；但法律制度不可以，甚至被卸單方面有試圖鑽營的心裡也不行。現況是，只要能爭取到思覺失調鑑定，一方面國內的精神鑑定素養不成熟，再者繁雜的程序走下來，犯嫌逃過一死機會大增。

如果兇殘的暴力犯嫌「步步為營」，目標不放在終審判決，而是先爭取思覺失調鑑定，算不算司法制度預為兇殘犯嫌留下脫罪空間？

新北市一名林姓男子上月騎機車在新店區中正路等候姊姊下班，準備一同返家，卻無預警遭王姓男子從後方朝背部猛刺一刀，送醫宣告不治。圖／報系資料照片
新北市一名林姓男子上月騎機車在新店區中正路等候姊姊下班，準備一同返家，卻無預警遭王姓男子從後方朝背部猛刺一刀，送醫宣告不治。圖／報系資料照片

殺人 李承翰 捷運

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