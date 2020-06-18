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澎恰恰遭詐180萬元 兩被告各15萬、5萬交保候傳

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

藝人澎恰恰日前因為拍攝電影籌措資金，遭人詐騙180萬元。刑事局追查後，昨在北市及宜蘭將吳姓主嫌（25歲）、李姓共犯（32歲）逮捕到案。台北地檢署檢察官複訊後，依涉詐欺罪命吳男以15萬元交保、李男以5萬元交保候傳。

澎恰恰日前傳出遭黑道追債輕生，事後澎恰恰出面澄清，表示輕生一事子虛烏有，不過他坦承遭到詐騙並向警方報案。

澎恰恰指出，去年10月因為拍攝電影，急需資金周轉，只好向金主尋求金援，對方答應借出1000萬，但要他先付180萬的保證金，他情急下開支票，沒想到對方拿錢後就人間蒸發，他才驚覺受騙。

據了解，澎恰恰是在去年10月間遭一名陳姓男子詐騙，陳男拿到澎恰恰的180萬元支票後，就藉故推諉拖時間，並聲稱資金馬上到位，但到11月中，聯絡電話就停用斷訊，人也消失無踨，澎恰恰無奈下，今年4月報警處理。

詐騙 電影

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