新店隨機殺人聲請精神鑑定 被害家屬：我們反對

台北地院審理「新店隨機殺人案」今天開庭，凶嫌王秉華認罪，主張精神鑑定，也到庭旁聽的林姓死者父親反對，希望法官「好好地判」，才會對社會有交代。對於是否安排精神鑑定，法官表示待合議庭評議後決定。

開庭時，王秉華說，他對被害人死亡非常遺憾，稱因跟妻子吵架，才想藉由傷害處理情緒；王的律師林俊宏說，王適用刑法自首規定，主張替王聲請心理衡鑑、精神鑑定以作為量刑依據。

被害人的父親說，他把兒子養到現在卻被人殺害，未來王秉華如果也養兒育女，就會知道喪子有多痛；他說，如果王因精神鑑定而減刑，服個幾年刑就出獄，「那下一個被害人會是誰？」，反對法官安排鑑定。

林姓被害人的大姊也出庭，她庭後說，凶嫌王秉華的答辯闡述、清晰，建議法院判死刑；她告訴記者，殺害「小燈泡」的王景玉、殺警案凶手均都逃過死刑，「司法一定要改革」，國家不可以一個推過一個。