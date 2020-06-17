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新店隨機殺人王嫌坦承殺人 死者家屬求判死刑

中央社 / 台北17日電

王姓兇嫌被控涉犯新店持刀隨機殺死騎士案，北院今天開庭，王男翻供坦承有殺人故意，請求做精神鑑定。死者父親說，身心痛苦每天哭，大姐則說，無法原諒，希望法官判王男死刑

台北地檢署起訴指出，王男3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，為發洩情緒、報復妻子不順從他意，持全長30.5公分、刀刃長17公分的料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺一刀，林姓騎士因刀傷致血胸及出血性休克而死亡，依殺人罪起訴，求處最嚴厲之刑（死刑）。

王男4月15日在台北地院移審庭時表示，當下沒有殺人犯意，腦袋一片空白，是下意識的動作；王男今天在庭上坦承有殺人故意，另外請求做精神鑑定；他之前報案以及偵查時說，患有精神疾病，不是想得到任何好處，他確實有服用身心科的藥物。

死者父親在庭上說，每天超痛苦也一直哭，王男與妻子應是共謀殺人，質疑王男拿刀下車，妻子會不知道；兒子很乖，他帶在身邊一起生活工作，卻被殺死，沒有天理；王男如果因精神鑑定而被放出來，再犯案怎麼辦，希望法官好好審理判決，給社會一個交待。

死者家屬委任律師表示，王男明知情緒高漲，卻以刺殺被害人方式宣洩情緒，可見他當下有辨別是非及控制能力，因此請求精神鑑定並無必要。

檢察官表示，依照當天行車紀錄器可見王男精神並無異常，沒有精神鑑定的必要。

死者大姐在庭外接受聯訪表示，近期隨機殺人案越來越多，都用精神鑑定擋刑責，像是殺警案被告獲判無罪，她不希望這樣殺人事件再發生，對司法感到失望，所謂的司法改革在哪裡，不會原諒王男，希望法官判王男死刑。

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