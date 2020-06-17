竹縣消保官消防局副局長喝花酒 檢方貪污罪起訴
新竹縣羅姓消保官貪圖黃姓建商的建案報酬，以職務之便施壓承辦公務員，還與消防局陳姓副局長、羅姓環保代理局長、新湖地政事務所周姓主任喝花酒，檢方今天依貪污罪起訴5人。
新竹地檢署今天表示，羅姓消保官在2015年認識黃姓建商，黃男為讓新竹縣建案順利銷售，並以保證獲利方式，讓羅男投資建設公司的建案，而羅男獲利達新台幣138萬餘元。
檢方指出，黃姓建商也經常招待羅男，到有女性陪侍的場所，以維持良好關係。另外，羅男為確保投資獲利，也藉由擔任消保官之便，從中施壓公務員，居間協調關說，為促成黃男所要求事項，羅消保官並與羅姓環保代理局長、消防局陳姓副局長、周姓主任，共同接受招待喝花酒。
檢方指出，羅男長期擔任消保官，職掌消費者申訴、消費爭議調解事項，且擔任新竹縣政府九大行業聯合稽查小組召集人等重要職務，更應廉潔自持、恪遵法律規範。
檢方表示，但羅男貪圖黃男的高額報酬，長期接受酒色招待，忘記身分職責，以職務影響力充當業者「門神」，藉此謀得個人不法利益，已嚴重危害國家行政的廉潔性，建請法院從重量刑。
檢方指出，全案依貪污治罪條例對於職務上行為收受不正利益、對公務員職務上行為交付不正利益罪嫌，將5人起訴。
新竹縣政府表示，尊重新竹地檢署依法起訴權責，後續在法院審理階段，將全力配合司法調查，釐清相關疑慮，絕不護短。
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